Завершен первый тайм! «Сочи» давил первую половину тайма, однако следом «Ахмат» сделал несколько хороших вылазок, одна из которых завершилась голом. И после этого футболисты «Сочи» ничего вразумительного показать не смогли. 1:0!
Минута добавлена к первому тайму. А желтая карточка находит еще одного обладателя — Цаллагов получает предупреждение за грубую игру против Харина. На поле снова врачи.
После пропущенного гола «Сочи» сейчас выглядит совсем растерянными, очень много неточностей в игре футболистов.
Продолжают давить грозненцы, однако заключительный пас выходит совсем не опасным — мяч оказывается у Адамова.
Сейчас «Ахмат» «подзадушил» соперника, в растерянности находятся футболисты «Сочи». А Трошечкина уронили в центре поля, он по инерции еще и свалил Юсупова.
Но все в порядке с футболистами, могут продолжить игру. А мяч тем временем снова оказывается у Гудиева.
Головами сталкиваются футболисты — Прохин и Садулаев. Весьма неприятно и больно, на поле оказываются медики.
ГОООООООООООООЛ! Вот это да! «Ахмат» открывает счет! Во вторую волну атаки Садулаев перехватывает мяч, обыгрывает в штрафной нескольких соперников и забивает!
Терехов на силу пробивал, но удар заблокировал Садулаев. Но «Сочи» наседает все плотнее. А Юсупов получает первую желтую карточку за опасный подкат — шипами прямо в стопу влетел Уткину.
Чуть поопасней выглядит «Сочи». Длинный пас проходит в направлении Кассьеры, но в итоге ничего опасного снова не получается.
Подталкивал Садулаев Ангбана, сбил его с шага рядом со своей штрафной, и Левников назначает штрафной.
А вот сейчас было реально опасно! Нобоа пробивает после разрыва в линиях «Ахмата», но Гудиев спасает свою команду.
Юсупов хорошо катит мяч на Макарчука, прострел следует в штрафную площадь, и в итоге мяч уходит на угловой.
Пока без особо опасных моментов со стороны «Сочи» идет игра, но хозяева поддавливают своих соперников.
Провалился сейчас фланг обороны у «Сочи», и грозненский клуб провел достаточно неплохую атаку — мяч пролетел выше перекладины.
На поле с первых минут выйдут следующие футболисты:
«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич, Прохин, Макарчук, Нобоа, Цаллагов (К), Маргасов, Ангбан, Юсупов, Кассьера.
«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Семенов, Богосавац, Тодорович, Швец, Тимофеев (К), Уткин, Садулаев, Харин, Трошечкин.