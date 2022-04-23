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Приблизиться к лидерам: «Локомотив» принимает «Нижний Новгород». LIVE

РПЛ. 26-й тур. «Локомотив» (Москва) — «Нижний Новгород». ОНЛАЙН

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Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус

Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус

РИА Новости
В 26-м туре Российской премьер-лиги московский «Локомотив», занимающий шестое место в турнирной таблице, принимает на своем поле «Нижний Новгород», идущий 11-м. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
1-й тайм
23 апреля 16:30
Локомотив М
Москва
0 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Мяч попал в руку Жемалетдинова возле центрального круга. Гости заработали штрафной, последовала подача, и мяч вышел на угловой.

'14

Эннин рвался к чужим воротам, но забрался в офсайд.

'11

Стандарт в пользу «Локо», Нигматуллин забрал мяч после подачи.

'10

А вот и подобие остроты могло быть у ворот Нигматуллина, Козлов хорошо прервал прострел и нейтрализовал возможную угрозу.

'8

После стартового натиска гости чуть сбавили обороты, игра сейчас ведется в центре поля.

'6

Очень высоко действуют гости, пока игроков в красно-зеленой форме толком не было видно на чужой половине поля.

'4

Как агрессивны нижегородцы! Гильерме в прыжке кулаками пришлось выносить мяч после навеса!

'2

Активно начали гости, уже в самом дебюте встречи провели атаку, которая закончилась ударом по воротам Гильерме! Голкипер не смог зафиксировать мяч, и будь игрок «Нижнего» расторопнее, то успел бы на отскок и мог забивать!

'1

Матч начался! Главный судья — Евгений Турбин.

16:25

«Локомотив» начнет игру в следующем сочетании: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Карпукас, Керк, Жемалетдинов, Петров, Изидор.

Состав «Нижнего Новгорода»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Эннин.

16:20

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом».

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