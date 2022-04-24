'11

Позади 10 минут, и на этом отрезке полностью доминировали ростовчане. Спартаковцы только отбиваются. Впрочем, не сказать, что игра очень быстрая. Хозяева спокойно владеют мячом и совершают подходы к чужой штрафной, гости же не без труда, но справляются с атаками соперников.