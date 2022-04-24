Вот так поворот! Первая же акцентированная атака «Спартака» закончилась голом! Бакаев поборолся на правом краю штрафной, отдал Мартинсу, тот навесил на дальнюю штангу Соболеву, и Александр прекрасно обработал мяч, первым касанием приняв его спиной к воротам, а вторым — после разворота отправив в сетку!
В целом, совершенно закономерно игровое преимущество «Ростова» вылилось в забитый мяч. Тугарев с левого фланга вошел в штрафную, сместился в центр и пробил в противоход Максименко, открывшему левый угол!
Позади 10 минут, и на этом отрезке полностью доминировали ростовчане. Спартаковцы только отбиваются. Впрочем, не сказать, что игра очень быстрая. Хозяева спокойно владеют мячом и совершают подходы к чужой штрафной, гости же не без труда, но справляются с атаками соперников.
Попытались гости организовать контратаку правым флангом, несколько раз вбросили мяч из аута и в конце концов его потеряли.
Пока мячом владеют исключительно желто-синие. Москвичей практически не видно на чужой половине поля.
Долго выстраивалась спартаковская стенка. В итоге Калинин пробил со штрафного и был очень близок к голу, но попал в перекладину!
Пока хозяева контролируют игру, а красно-белые, похоже, действуют вторым номером в соответствии с планом. Вперед они пока не торопятся.
Последовала подача, и Мелехин в атаке фолит против Мартинса — вместо мяча попал ростовчанин ногой в плечо соперника.
И уже на второй минуте первый опасный момент создают хозяева: Щетинин нанес удар в ближний угол, Максименко перевел мяч на угловой!
Символический первый удар по мячу наносит шахматист Андрей Есипенко. А перед этим была объявлена минута молчания в память об ушедшем из жизни экс-тренере «Ростова» Энвере Юлгушове.
Валерий Карпин выставил на игру следующих футболистов: Песьяков, Калинин, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Главный тренер москвичей Паоло Ваноли в этот раз предпочел сочетание с Александром Соболевым на острие и с Шамаром Николсоном в запасе: Максименко, Чернов, Жиго, Джикия, Кофрие, Классен, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев, Соболев.