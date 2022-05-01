'30

ГОООООЛЛЛЛ!!!!! «Химки» заработали угловой, Глушаков подал в штрафную, не дошло до удара дело, но не смогли уфимцы выбить далеко мяч от ворот. В итоге один из кроссов в штрафную, закончился тем, что Идову нашел передачей голову Тихого, который скинул на Кухарчука, а тот занес головой мяч в ворота. «Химки» повели, играя в меньшинстве.