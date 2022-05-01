Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Задержанный по подозрению в грабеже мужчина выпрыгнул... 17:10
Судивший ЧМ российский арбитр Карасев будет работать на матче... 17:00
Психологи выяснили, как макияж меняет отношение к женщинам 16:57
МВД Германии заявило, что посольство РФ способствует распространению... 16:51
Шольц пообещал побеспокоиться о странах, которые столкнутся... 16:50
Вучич заявил о попытках Запада переделать Сербию 16:50
На борту упавшего в Красноярском крае самолета были два... 16:49
Владельцы российских киносетей заявили о нехватке фильмов... 16:49
Экс-тренер сборной России Быков мог возглавить «Авангард» 16:41
На объекте Минобороны РФ в Белгородской области произошел... 16:29
Спорт

Встреча аутсайдеров: «Химки» в меньшинстве обыгрывают «Уфу». LIVE

РПЛ. 27-й тур. «Химки» — «Уфа». Онлайн

close
100%
Игрок «Уфы»

Игрок «Уфы»

Официальный сайт «Уфы»
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» на своем поле играют с «Уфой». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
1-й тайм
01 мая 16:30
Химки
Химки
31' Кухарчук
1 : 0
Уфа
Уфа
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

7' Сабович 9' Набиуллин

31' Кухарчук

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'42

Передача Кабутова в штрафную не нашла адресата.

'41

Спокойно проходит концовка тайма.

'37

Филин вместо Сабовича вышел.

'35

Кабутов забежал по левому флангу и прострелил низом в штрафную, но Тихий подставил ногу и вынес мяч.

'33

Перехватили «Химки» инициативу. Немного обескуражены уфимцы.

'30

ГОООООЛЛЛЛ!!!!! «Химки» заработали угловой, Глушаков подал в штрафную, не дошло до удара дело, но не смогли уфимцы выбить далеко мяч от ворот. В итоге один из кроссов в штрафную, закончился тем, что Идову нашел передачей голову Тихого, который скинул на Кухарчука, а тот занес головой мяч в ворота. «Химки» повели, играя в меньшинстве.

'26

Григалава пробил головой после навеса Глушакова, но это слишком мимо.

'25

Хорошо держит мяч «Уфа», но редко доходит до ударов по воротам.

'22

Агаларов выкатил мяч Кабутову под удар, но игрок «Уфы» пробил мимо с достаточно острого угла.

'19

Прострелил Урунов в штрафную, но химчане вынесли мяч.

'13

Да, Чичкан вместо Беленова выйдет. Удаление у «Химок» и замена вратаря у «Уфы».

'12

Беленов покидает поле с помощью партнеров. Неужели будет замена вратаря?!

'11

Набиуллин прямую красную получил за подкат против Беленова. Изменил судья свое решение, посмотрев повтор.

'8

Беленов далеко отпустил мяч от себя, Набиуллин хотел выбить мяч в подкате, но заехал по ногам вратаря «Уфы». Набиуллин получил желтую карточку, а Беленову оказывают помощь.

'7

Сабович получил желтую карточку.

'4

Не держится совсем мяч у «Химок». «Уфа» полностью владеет преимуществом

'2

Кабутов навесил со штрафного, сразу два игрока «Уфы» могли заносить мяч в сетку, но Тихий вынес на угловой.

'1

Матч начался!

16:20

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.

Запасные: Генералов, Юран, Филин, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Ботака-Иобома, Кротов, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Урунов.

Запасные: Чичкан, Сухов, Иванов, Голубев, Емельянов, Мрзляк, Касинтура, Ортис.

16:20

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

16:15

Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции игры 27-го тура чемпионата России по футболу между «Химками» и «Уфой».

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная спецоперация России на Украине. День 67-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 67-й день
В Курской области на границе с Украиной частично обрушился мост. Что известно
Губернатор Курской области сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста
«Бумерангом по самим Штатам». Володин выступил за национализацию иностранных компаний
Спикер Госдумы призвал конфисковывать активы компаний из недружественных стран
На объекте Минобороны РФ в Белгородской области произошел пожар
С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек
«Газпром» нарастил экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 60% за четыре месяца
Гендиректор «Красной Поляны» Круковский погиб, упав с тропы в горах
Новости
Судивший ЧМ российский арбитр Карасев будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии
Психологи выяснили, как макияж меняет отношение к женщинам
МВД Германии заявило, что посольство РФ способствует распространению «военной пропаганды»
Шольц пообещал побеспокоиться о странах, которые столкнутся с голодом
Вучич заявил о попытках Запада переделать Сербию
На борту упавшего в Красноярском крае самолета были два священника
Владельцы российских киносетей заявили о нехватке фильмов в прокате
Все новости
Заполнить хранилища и отказаться от газа из РФ: как Европа готовится к сокращению поставок
Эксперты смоделировали варианты отключения промпотребителей в ЕС ради отказа от российского газа
Борцы с империализмом НАТО: кто в США поддерживает Россию и почему
Профессор Кагарлицкий: поддержка России западными социалистами достигла минимума
Льготная ипотека по новой ставке, пособия для семей с детьми. Что меняется с 1 мая
Какие законы и нормы вступают в силу в России с 1 мая 2022 года
След от удобрений: Как телескоп James Webb может обнаружить фермеров-инопланетян
Астрономы заявили, что инопланетное сельское хозяйство можно разглядеть в телескоп
Skoda Octavia с пробегом под 200 тыс. км. Какие доработки и проблемы
Стоит ли покупать хорошо подержанный автомобиль Skoda Octavia
«Если регулировать цены, корм станет отравой». Почему резко подорожала еда для питомцев
В Госдуме исключили госрегулирование цен на корма для собак и кошек
«В моей семье не говорили «про это». Елене Ханге — 60
На российских туристов надвигается серия мошеннических атак
ИБ-специалист Вураско: на майских выходных появятся новые мошеннические сайты по аренде жилья
Тест: сможете ли вы угадать взрослую дочь звезды по фото
Отгадайте дочь знаменитого человека по одному снимку и небольшой подсказке
Демонстрация, ставшая бойней. Почему мы празднуем День труда
Как забастовка в Чикаго стала Днем солидарности рабочих всего мира
«Смотришь на секс других как на дорогое иммерсивное шоу»: репортаж с вечеринки для взрослых
Корреспондентка «Газеты.Ru» рассказала о первом опыте участия в кинки-вечеринке
Усиленная защита: контроль за использованием персональных данных могут ужесточить
В Госдуме предложили улучшить защиту персональных данных россиян
В Мариуполе с завода «Азовсталь» вышли 25 человек
Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули 25 гражданских, включая шестерых детей

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+