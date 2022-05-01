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ФНЛ все ближе: «Крылья Советов» обыгрывают «Спартак». LIVE

РПЛ. 27-й тур. «Спартак» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Игрок «Спартака» Андрей Ещенко (слева) и игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук

Игрок «Спартака» Андрей Ещенко (слева) и игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук

РИА Новости
В первом майском матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 столичный «Спартак» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
1-й тайм
01 мая 14:00
Спартак М
Москва
0 : 1
Крылья Советов
Самара
31' Горшков
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм

7' Жиго 7' Джикия

31' Горшков

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'36

Оказали Ежову помощь после стыка с Мозесом. Ежов готов продолжить матч.

'35

В касание Глушенков пробил метров с 13, но не попал в дальний угол.

'32

Зиньковский не успел к мячу после прострела Ежова.

'30

ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!! Горшков открывает счет, реализовав пенальти. Пробил по центру игрок самарцев, мяч попал Селихову в ногу и залетел в ворота. 1:0 в пользу «Крыльев Советов.

'28

Да, самарцы получили право на пенальти.

'26

Но именно после подачи углового мяч попал в руку Жиго. Идет просмотр. Возможно, сейчас будет пенальти в ворота «Спартака».

'26

Подача с углового не принесла «Крыльям» опасного момента.

'22

Опасно. Глушенков ворвался в штрафную и пробил с острого угла в ближний угол ворот Селихова. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

'19

Зиньковский попытался забросить мяч за спину Селихову, но голкипер «Спартака» сделал шаг назад и мяч в руки забрал.

'16

Соболев поборолся и сделал скидку к штрафной, Игнатов собрал на себя двух соперников, но не смог сделать обратную передачу. Отобрали у него мяч.

'15

«Крылья Советов» примерно полторы минуты владели мячом, но не смогли создать опасный момент.

'12

Джикия сделал заброс в штрафную, но Ломаев забрал мяч в руки, опередив Соболева.

'8

Пробил Глушенков по воротам, но мяч попал в защитника красно-белых.

'7

А Жиго получил предупреждение за разговоры.

'7

Глушенков убежал в быструю атаку, но его догнал Джикия и повалил на газон. Защитник «Спартака» получил желтую карточку.

'5

Бакаев ткнул мяч в сторону ворот «Крыльев», Ломаев легко забрал снаряд в руки.

'3

Соболев решил с лета пробить метров с 25, но мяч пошел сильно мимо ворот.

'2

Пока низкие скорости показывают команды. Игра проходит в центре поля.

'1

Матч начался!

14:03

Стоит отметить, что перед матчем проходит минута молчания в память об игроках «Спартака», которых уже нет в живых. На стадионе в этот момент стоит абсолютная тишина.

13:50

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Кофрие, Денисов, Пруцев, Маркитесов, Классен, Николсон, Шитов, Промес.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.

13:45

Добрый день! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции игры 27-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

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