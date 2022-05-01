Тяжелый выезд в Чечню: ЦСКА гостит у «Ахмата». LIVE
Эпизод матча «Ахмат» - ЦСКА
РИА Новости
В заключительном воскресном матче 27- го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 столичный ЦСКА в гостях играет с грозненским «Ахматом». Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
1-й тайм
01 мая 19:00
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
'24
Фланговый навес Мухина оказался безадресным, мяч у «Ахмата».
'22
Половина поединка позади — после бурного и многообещающего начала от хозяев темп немного упал, и армейцы смогли вернуться в игру.
'19
Эджуке выдал тонкий пас на Заболотного, но Антон не смог переиграть Шелию.
'16
Щенников ошибается при приеме дальней передачи и теряет мяч.
'13
Бийол подтолкнул Себаи на линии штрафной, но арбитр воздерживается от фиксации фола.
10
Юсуф Языджи забрался в офсайд.
'8
Виталий Мешков после видеопросмотра не ставит пенальти в ворота Игоря Акинфеева.
'6
Артем Тимофеев падает в штрафной после касания с Дивеевым. Похоже на пенальти.
'4
Антон Швец оказывается на газоне после столкновения со своим тезкой Заболотным.
'3
Стартовые минуты остались за хозяевами, именно они контролируют мяч.
19:00
Игра началась! Поехали!!!
18:55
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Языджи, Карраскаль, Гбамен, Заболотный, Эджуке.
Запасные: Тороп, Боков, Магнуссон, Фукс, Ахметов, Зайнутдинов, Медина, Яковлев, Ушаков.
18:50
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Себаи.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Ибишев, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Бериша, Карапузов, Умаев, Конате, Альсултанов.
18:45
Добрый вечер! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции игры 27-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».
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