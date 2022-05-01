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Тяжелый выезд в Чечню: ЦСКА гостит у «Ахмата». LIVE

Футбол. 27-й тур РПЛ. «Ахмат» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Ахмат» - ЦСКА

Эпизод матча «Ахмат» - ЦСКА

РИА Новости
В заключительном воскресном матче 27- го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 столичный ЦСКА в гостях играет с грозненским «Ахматом». Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
1-й тайм
01 мая 19:00
Ахмат
Грозный
0 : 0
ЦСКА
Москва
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'24

Фланговый навес Мухина оказался безадресным, мяч у «Ахмата».

'22

Половина поединка позади — после бурного и многообещающего начала от хозяев темп немного упал, и армейцы смогли вернуться в игру.

'19

Эджуке выдал тонкий пас на Заболотного, но Антон не смог переиграть Шелию.

'16

Щенников ошибается при приеме дальней передачи и теряет мяч.

'13

Бийол подтолкнул Себаи на линии штрафной, но арбитр воздерживается от фиксации фола.

10

Юсуф Языджи забрался в офсайд.

'8

Виталий Мешков после видеопросмотра не ставит пенальти в ворота Игоря Акинфеева.

'6

Артем Тимофеев падает в штрафной после касания с Дивеевым. Похоже на пенальти.

'4

Антон Швец оказывается на газоне после столкновения со своим тезкой Заболотным.

'3

Стартовые минуты остались за хозяевами, именно они контролируют мяч.

19:00

Игра началась! Поехали!!!

18:55

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Языджи, Карраскаль, Гбамен, Заболотный, Эджуке. Запасные: Тороп, Боков, Магнуссон, Фукс, Ахметов, Зайнутдинов, Медина, Яковлев, Ушаков.

18:50

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Себаи. Запасные: Гудиев, Мелихов, Ибишев, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Бериша, Карапузов, Умаев, Конате, Альсултанов.

18:45

Добрый вечер! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции игры 27-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».

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