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РПЛ. 29-й тур. «Уфа» — «Арсенал». ОНЛАЙН

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Футболисты тульского «Арсенала»

Футболисты тульского «Арсенала»

РИА Новости
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сражаются два аутсайдера турнирной таблицы — «Уфа» и тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
1-й тайм
14 мая 14:00
Уфа
Уфа
13' Кабутов
1 : 1
Арсенал
Тула
25' Кангва
Стадион «Центральный стадион города Уфы», Уфа
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм

13' Кабутов

23' Смольников 25' Кангва

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'25

ГОООООООООООООООЛ! Вот это он выход на замену! Эванс Кангва сравнивает счет! Очень важный мяч, фирменно прошел Эванс по флангу, отпасовал брату, Кингс попытался пробить, Марков добивал, но в итоге мяч в ворота переправил Эванс.

'24

Смольников падает в штрафной «Уфы», держится за спину, но Мешков рассуждает эпизод таким образом, что игрок получает желтую карточку за симуляцию.

'23

Эванс Кангва у «Арсенала» появляется на поле. Первая замена у нас вышла вынужденной.

'21

Немного затянулась пауза. Ткачев поле покидает, а замена готовится.

'19

Очень неудачно приземлился сейчас Ткачев, повредил плечо. Врачи на поле, есть даже вариант, что «Арсеналу» придется проводить замену.

'17

Снова Урунов разгонял атаку «Уфы», чем пользуется Кабутов. Однако его прорыв в штрафную на этот раз был накрыт.

'15

Касинтура получает болезненный удар и оказывается на газоне. Медики выходят на поле.

'13

ГОООООООООООООЛ! Кабутов! Заряжен он был, и вот! Отличную атаку провела «Уфа» — Агаларов начал, передача прошла на соперника — Костадинова, но тот упустил мяч, его перехватил Касинтура, и Кабутов замкнул.

'11

Фол зафиксирован в центре поля, Кабутов дал по ногам сопернику. Мяч достается тулякам.

'9

Видно по первым минутам, что заряжены обе команды, но пока этот заряд ни к чему не приводит. «Арсенал» пока гораздо охотнее идет в атаку, а контратака «Уфы» проходит вторым темном, но в итоге мяч уходит в аут.

'7

Игра сконцентрировалась в центре поля на какой-то момент, пытались обе команды начать атаку — получилось у «Арсенала»

'5

«Арсенал» отодвинул игру от своих ворот и попытался организовать прессинг у чужих. Пока не особо опасно.

'3

Отбиваться на первых минутах вынужден «Арсенал».

'1

Сразу же обозначен накал страстей — «Уфа» проатаковала правым флангом, Сокол прервал заброс в штрафную.

'1

Дан стартовый свисток! Виталий Мешков рассудит сегодня матч.

13:55

Стартовые составы команд выглядят так:

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Журавлев, Плиев, Иванов, Кабутов, Урунов, Фищенко, Касинтура, Агаларов.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Костадинов, Кангва, Кайнов, Марков.

13:50

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

13:45

Добрый лень, уважаемые любители футбола! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сражаются два аутсайдера турнирной таблицы — «Уфа» и тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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