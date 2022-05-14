ГОООООООООООООООЛ! Вот это он выход на замену! Эванс Кангва сравнивает счет! Очень важный мяч, фирменно прошел Эванс по флангу, отпасовал брату, Кингс попытался пробить, Марков добивал, но в итоге мяч в ворота переправил Эванс.
Смольников падает в штрафной «Уфы», держится за спину, но Мешков рассуждает эпизод таким образом, что игрок получает желтую карточку за симуляцию.
Очень неудачно приземлился сейчас Ткачев, повредил плечо. Врачи на поле, есть даже вариант, что «Арсеналу» придется проводить замену.
Снова Урунов разгонял атаку «Уфы», чем пользуется Кабутов. Однако его прорыв в штрафную на этот раз был накрыт.
ГОООООООООООООЛ! Кабутов! Заряжен он был, и вот! Отличную атаку провела «Уфа» — Агаларов начал, передача прошла на соперника — Костадинова, но тот упустил мяч, его перехватил Касинтура, и Кабутов замкнул.
Видно по первым минутам, что заряжены обе команды, но пока этот заряд ни к чему не приводит. «Арсенал» пока гораздо охотнее идет в атаку, а контратака «Уфы» проходит вторым темном, но в итоге мяч уходит в аут.
Игра сконцентрировалась в центре поля на какой-то момент, пытались обе команды начать атаку — получилось у «Арсенала»
«Арсенал» отодвинул игру от своих ворот и попытался организовать прессинг у чужих. Пока не особо опасно.
Сразу же обозначен накал страстей — «Уфа» проатаковала правым флангом, Сокол прервал заброс в штрафную.
Стартовые составы команд выглядят так:
«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Журавлев, Плиев, Иванов, Кабутов, Урунов, Фищенко, Касинтура, Агаларов.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Костадинов, Кангва, Кайнов, Марков.