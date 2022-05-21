21 мая 2022, 17:00 Спорт Матч жизни: «Химки» бьются за выживание в игре со «Спартаком». LIVE РПЛ. 30-й тур. «Химки» — «Спартак». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Эпизод матча «Химки» - «Спартак» Официальный сайт «Спартака»

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки», находящиеся на 14-м месте и пытающиеся избежать стыков и тем более прямого вылета, принимает на своем поле уже не решающий турнирных задач в чемпионате «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур Матч не начался 21 мая 17:00 Химки Химки 0:0 Спартак М Москва Стадион «Арена Химки», Химки Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)