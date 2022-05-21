В матче 30-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки», находящиеся на 14-м месте и пытающиеся избежать стыков и тем более прямого вылета, принимает на своем поле уже не решающий турнирных задач в чемпионате «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
Матч не начался
21 мая 17:00
Химки
Химки
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:50
Матч начнется в 17.00 мск.
16:45
В матче заключительного тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» на своем поле принимают столичный «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях