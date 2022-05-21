21 мая 2022, 17:00 Спорт Сохранить прописку в РПЛ: «Рубин» и «Уфа» выявляют неудачника сезона. LIVE РПЛ. 30-й тур. «Рубин» — «Уфа». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Эпизод матча «Уфа» — «Рубин» Twitter

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» принимает на своем поле «Уфу». Рубин сохранит прописку в турнире, если не проиграет, а «Уфе» нужна только победа. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур Матч не начался 21 мая 17:00 Рубин Казань 0:0 Уфа Уфа Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)