В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» принимает на своем поле «Уфу». Рубин сохранит прописку в турнире, если не проиграет, а «Уфе» нужна только победа. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
Матч не начался
21 мая 17:00
Рубин
Казань
0:0
Уфа
Уфа
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 30-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и «Уфой». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях