В матче 30-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле принимает «Сочи». Соперники сражаются за серебряные медали чемпионата, при этом хозяев устраивает и ничья. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
Матч не начался
21 мая 17:00
Динамо М
Москва
0:0
Сочи
Сочи
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:50
Матч начнется в 17.00 мск.
16:45
В матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги в очном противостоянии судьбу серебряных медалей чемпионата определяют столичное «Динамо» и «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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