15 июля 2022, 20:00 Спорт Старт чемпионата: «Химки» принимают «Зенит». LIVE РПЛ. 1-й тур. «Химки» — «Зенит». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Полузащитник «Зенита» Клаудиньо РИА Новости

В первом матче первого тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» на своем поле принимают «Зенит» из Санкт-Петербурга, который выиграл последние четыре чемпионата страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур Матч не начался 15 июля 20:00 Химки Химки 0:0 Зенит Санкт-Петербург Стадион «Арена Химки», Химки Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)