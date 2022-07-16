16 июля 2022, 15:00 Спорт Дебют Федотова: ЦСКА принимает «Урал». LIVE РПЛ. 1-й тур. ЦСКА — «Урал». ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

close 100% Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В матче первого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА под руководством возглавившего команду этим летом Владимира Федотова принимает «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур Матч не начался 16 июля 15:00 ЦСКА Москва 0:0 Урал Екатеринбург Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)