16 июля 2022, 20:00 Спорт Абаскаль начинает в Грозном: «Ахмат» принимает «Спартак». LIVE РПЛ. 1-й тур. «Ахмат» — «Спартак». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Эпизод матча «Ахмат» - «Спартак» Twitter «Спартака»

В матче первого тура Российской премьер-лиги столичный «Спартак» под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля играет в гостях в Грозном против «Ахмата». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур Матч не начался 16 июля 20:00 Ахмат Грозный 0:0 Спартак М Москва Стадион «Ахмат-Арена», Грозный Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)