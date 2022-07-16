В матче первого тура Российской премьер-лиги столичный «Спартак» под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля играет в гостях в Грозном против «Ахмата». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
Матч не начался
16 июля 20:00
Ахмат
Грозный
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
19:50
Матч начнется в 20.00 мск.
19:45
В матче первого тура Российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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