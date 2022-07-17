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Спорт

Легендарное возвращение в Премьер-лигу: «Торпедо» сражается с «Сочи». LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Торпедо» — «Сочи». ОНЛАЙН

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Игрок «Сочи» Кристиан Нобоа

Игрок «Сочи» Кристиан Нобоа

РИА Новости
Легендарный московский клуб «Торпедо» вернулся в Российскую премьер-лигу спустя семь лет отсутствия и принимает на своем поле серебряного медалиста прошлого сезона — «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
Матч не начался
17 июля 15:00
Торпедо М
Москва
0:0
Сочи
Сочи
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня московское «Торпедо» принимает на своем поле «Сочи». Начало матча — в 15.00 мск.

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