17 июля 2022, 20:00 Спорт Карпин против Йокановича: «Ростов» бьется с «Динамо». LIVE РПЛ. 1-й тур. «Динамо» — «Ростов». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин РИА Новости

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Ростов» под руководством Валерия Карпина гостит у «Динамо», главным тренером которого в июне стал Славиша Йоканович. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур Матч не начался 17 июля 20:00 Динамо М Москва 0:0 Ростов Ростов-на-Дону Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)