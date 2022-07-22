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Спорт

Отыграться за неудачный старт: «Зенит» громит «Крылья Советов». LIVE

Футбол. РПЛ, 2-й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара). ОНЛАЙН

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Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Крылья Советов» (Самара), 22 июля 2022 года

Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Крылья Советов» (Самара), 22 июля 2022 года

Александр Гальперин/РИА «Новости»
Петербургский «Зенит» во втором туре Российской премьер-лиги принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». В первом туре действующие чемпионы потеряли очки и теперь намерены отыграться за неудачу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
Перерыв
22 июля 20:00
Зенит
Санкт-Петербург
6' Мостовой
12' Кузяев
31' Мостовой
3 : 0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм

6' Мостовой 6' Мостовой

12' Кузяев

31' Мостовой

26' Горшков 29' Солдатенков

39' Гапонов

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет 3:0 в пользу «Зенита», и эти цифры отражают ход игры — хозяева полностью переигрывают соперников.

'45

Одна минута добавлена к первому тайму.

'42

Коваленко откликнулся на заброс в штрафную, но Ловрен поставил корпус и помешал ему добраться до мяча.

'39

Гапонов получает желтую карточку за срыв атаки — он не по правилам остановил Малкома.

'37

Одоевский вытаскивает мяч из-под перекладины — после удара по его воротам мяч опасно отскочил от Сутормина. Угловой гости не использовали.

'35

Вендел по центру прорвался к штрафной и пробросил на ход Кассьерре, но тот был в офсайде.

'33

«Крылья» заработали угловой, но зенитовцы вынесли мяч после подачи Горшкова.

'32

Шикарную комбинацию разыграли хозяева. Клаудиньо и Мостовой обыгрались в «стеночку» в чужой штрафной, Андрей на паузе усадил Ломаева на газон и с острого угла поразил ворота! Счет уже разгромный!

'31

ГОЛ!!!

'29

Солдатенков получает «горчичник» за разговоры с судьей. Перед этим Чистяков зафиксировал фол со стороны Витюгова против Вендела в центральном круге.

'28

Действительно, Кузяев, хромая, уходит с поля, а вместо него выходит Сутормин.

'27

Кассьерра получил мяч в чужой штрафной и пробил — спасает Ломаев!

'26

Горшков предупрежден за фол против Клаудиньо.

'24

Кузяев хромает — и сразу Сутормин начал разминаться. Возможно, и у «Зенита» будет замена.

'22

Цыпченко добежал до чужой штрафной, а отдавать мяч оказалось некому — никто из партнеров его не поддержал.

'20

Перехватили инициативу гости, чаще владеют мячом и чаще атакуют. Но по-прежнему все их атаки не имеют развития.

'17

Ежов убежал к штрафной, на него последовала подача с фланга, а он отдал в центр и Бейл нанес неточный удар. Но даже если бы он попал по воротам, это бы не помогло — лайнсмен зафиксировал офсайд у Ежова.

'16

Ничего пока у гостей не получается. Несколько раз за последние минуты они попытались перейти на чужую половину поля, но оборона «Зенита» прерывает атаки соперников, особо не напрягаясь.

'14

Якуба уступает место на поле Витюгову. Примечательно, что эту замену главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин планировал еще до второго пропущенного гола, виновником которого в итоге стал именно Якуба. Похоже, повреждение получил футболист самарской команды.

'13

Кузяев, в отличие от Мостового, не дает шанса Ломаеву проявить себя и бьет без шансов для вратаря. А у «Крыльев» уже готовится замена!

'12

ГОЛ!!!

'11

Еще один пенальти в ворота «Крыльев» назначает Чистяков! Сфолил Якуба против Малкома после подачи углового!

'10

Глушенков перехватил мяч и отправил в забег Якубу, но тот уткнулся в Родригао, и контратака гостей захлебнулась.

'9

Коваленко снова фолит, но уже ближе к центру поля.

'7

Наседает «Зенит» после забитого мяча, пока полностью сине-бело-голубые владеют территориальным преимуществом.

'6

Едва не спас свою команду Ломаев — он отбил мяч после несильного удара с точки в исполнении Мостового. Но сам Андрей успел на добивание и отправил мяч в сетку!

'5

ГОЛ!!!

'4

Пенальти в ворота «Крыльев»! Вот так начало матча! Мяч попал в руку Коваленко после прострела Клаудиньо!

'3

Нет высоких скоростей на первых минутах, но «Зенит» владеет мячом. Хозяева организовали атаку, от которой самарцы отбились.

'1

Поехали! Главный судья — Артем Чистяков, впервые с 2018 года он работает на матче РПЛ.

20:05

Символический удар по мячу наносит экс-форвард «Зенита» Алехандро Домингес.

20:00

Команды на поле. В заявке «Крыльев», разумеется, нет Сергея Пиняева, проходящего лечение после выявленного пневмоторакса. Отметим, игроки «Зенита» вышли в футболках с надписью в поддержку Сергея.

19:55

Состав «Зенита»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.

19:50

Матч начнется в 20:00 мск.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Программа второго тура РПЛ открывается в Санкт-Петербурге матчем между «Зенитом» и «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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