Карраскаль прорывается в штрафную, убирает на замахе Юрганова и Юсупова, пробивает по воротам и падает. Москалев уверен — пенальти нет, есть угловой. Разыгран, не опасно.
В целом, пока какого-то подавляющего преимущества у какой-то из команд нет. Но «Сочи» все же чуть больше выдвигается вперед.
После углового мяч заметался у ворот ЦСКА, головами сыграли футболисты, но в итоге армейцы мяч выбивают подальше.
Терехов в центре поля нарушает правила против Медины. Однако без предупреждений. Через пару десятков секунд фолит Гайич.
Стартовые составы команд на матч выглядят следующим образом:
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.