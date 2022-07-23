23 июля 2022, 20:00 Спорт Борьба за первую победу: «Краснодар» встречается со «Спартаком». LIVE Футбол. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН Андрей Черников

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В матче второго тура Российского премьер-лиги встречаются «Краснодар» и «Спартак», которые набрали по одному очку на старте розыгрыша чемпионата. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур 1-й тайм 23 июля 20:00 Краснодар Краснодар 0 : 0 Спартак М Москва Стадион «ФК Краснодар», Краснодар Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)