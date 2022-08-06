Московский «Спартак» играет на выезде с екатеринбургским «Уралом» в 4-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом туре красно-белые разгромили «Оренбург» (4:1). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
Матч не начался
06 августа 15:00
Урал
Екатеринбург
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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14:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги гостит у «Урала». Начало матча — в 15.00 мск.
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