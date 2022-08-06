«Краснодар» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги принимает на своем поле московский «Локомотив», который пытается забыть поражение со счетом 0:5 от «Зенита» в прошлом туре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
Матч не начался
06 августа 20:00
Краснодар
Краснодар
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
19:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Российской премьер-лиги, где московский «Локомотив» играет на выезде с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.
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