19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Российской премьер-лиги, где петербургский «Зенит» играет на выезде с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.