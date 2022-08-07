07 августа 2022, 15:00 Спорт Подняться из зоны вылета: «Торпедо» принимает «Химки». LIVE Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Торпедо» — «Химки». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игрок «Торпедо» Артем Самсонов РИА Новости

В рамках 4-го тура Российской премьер-лиги московское «Торпедо» принимает «Химки». «Автозаводцы» находятся на предпоследнем месте в таблице РПЛ и горят желанием подняться выше. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур Матч не начался 07 августа 15:00 Торпедо М Москва 0:0 Химки Химки Стадион «Арена Химки», Химки Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия)