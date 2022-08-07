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Спорт

Подняться из зоны вылета: «Торпедо» принимает «Химки». LIVE

Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Торпедо» — «Химки». ОНЛАЙН

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Игрок «Торпедо» Артем Самсонов

Игрок «Торпедо» Артем Самсонов

РИА Новости
В рамках 4-го тура Российской премьер-лиги московское «Торпедо» принимает «Химки». «Автозаводцы» находятся на предпоследнем месте в таблице РПЛ и горят желанием подняться выше. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
Матч не начался
07 августа 15:00
Торпедо М
Москва
0:0
Химки
Химки
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня московское «Торпедо» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги принимает «Химки». Начало матча — в 15.00 мск.

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