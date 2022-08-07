В рамках 4-го тура Российской премьер-лиги московское «Торпедо» принимает «Химки». «Автозаводцы» находятся на предпоследнем месте в таблице РПЛ и горят желанием подняться выше. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
Матч не начался
07 августа 15:00
Торпедо М
Москва
0:0
Химки
Химки
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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14:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня московское «Торпедо» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги принимает «Химки». Начало матча — в 15.00 мск.
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