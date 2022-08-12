12 августа 2022, 19:30 Спорт Пережить увольнение Шалимова и взлететь с последнего места: «Урал» бьется с «Факелом». LIVE Футбол. РПЛ. 5-й тур. «Факел» — «Урал». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Игрок «Урала» Алексей Каштанов Павел Лисицын/РИА Новости

В рамках 5-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» принимает екатеринбургский «Урал», который пока не набрал ни одного очка, потерпел четыре поражения подряд и расстался с тренером Игорем Шалимовым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур Матч не начался 12 августа 19:30 Факел Воронеж 0:0 Урал Екатеринбург Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж Главный судья: