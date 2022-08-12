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Спорт

Пережить увольнение Шалимова и взлететь с последнего места: «Урал» бьется с «Факелом». LIVE

Футбол. РПЛ. 5-й тур. «Факел» — «Урал». ОНЛАЙН

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Игрок «Урала» Алексей Каштанов

Игрок «Урала» Алексей Каштанов

Павел Лисицын/РИА Новости
В рамках 5-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» принимает екатеринбургский «Урал», который пока не набрал ни одного очка, потерпел четыре поражения подряд и расстался с тренером Игорем Шалимовым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
Матч не начался
12 августа 19:30
Факел
Воронеж
0:0
Урал
Екатеринбург
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Факел» в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги принимает «Урал». Начало матча — в 19.30 мск.

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