В рамках 5-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» принимает екатеринбургский «Урал», который пока не набрал ни одного очка, потерпел четыре поражения подряд и расстался с тренером Игорем Шалимовым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
Матч не начался
12 августа 19:30
Факел
Воронеж
0:0
Урал
Екатеринбург
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
19:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Факел» в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги принимает «Урал». Начало матча — в 19.30 мск.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях