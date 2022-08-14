Игроки «Химок» радуются забитому мячу в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Торпедо» (Москва) и ФК «Химки» (Химки), 7 августа 2022 года
Александр Вильф/РИА «Новости»
В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковные «Химки» после скандальной отставки главного тренера Сергея Юрана принимают грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
Матч не начался
14 августа 15:00
Химки
Химки
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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