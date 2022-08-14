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Спорт

На фоне скандальной отставки Юрана: «Химки» играют с «Ахматом». LIVE

РПЛ. 5-й тур. «Химки» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Игроки «Химок» радуются забитому мячу в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Торпедо» (Москва) и ФК «Химки» (Химки), 7 августа 2022 года

Игроки «Химок» радуются забитому мячу в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Торпедо» (Москва) и ФК «Химки» (Химки), 7 августа 2022 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковные «Химки» после скандальной отставки главного тренера Сергея Юрана принимают грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
Матч не начался
14 августа 15:00
Химки
Химки
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:55

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Конате.

14:50

Стартовый состав «Химок»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Российской премьер-лиги, где встречаются подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат».

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