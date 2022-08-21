21 августа 2022, 15:00 Спорт Догнать «Спартак»: ЦСКА играет с «Ахматом». LIVE Футбол. РПЛ. 6-й тур. ЦСКА — «Ахмат». ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

close 100% Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев РИА Новости

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА встречается с грозненским «Ахматом». Если армейцы победят, то сравняются по очкам со столичным «Спартаком», который лидирует в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур Матч не начался 21 августа 15:00 ЦСКА Москва 0:0 Ахмат Грозный Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)