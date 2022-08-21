В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА встречается с грозненским «Ахматом». Если армейцы победят, то сравняются по очкам со столичным «Спартаком», который лидирует в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
Матч не начался
21 августа 15:00
ЦСКА
Москва
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
14:45
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях