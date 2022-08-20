Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Певец Юрий Лоза заявил, что Диана Арбенина перестала с ним... 11:39
Экс-футболист «Зенита» Ломбертс о Дзюбе: чемпионат... 11:37
Взрослые дети Майкла Джексона появились на гала-вечере... 11:33
«Вагнеровцы» в ДНР ликвидировали опорный пункт... 11:33
Проукраинские активисты попытались сорвать показ в ФРГ фильма... 11:33
Шойгу назвал проявлением нацизма идею запрета всем россиянам въезд... 11:31
Экс-президент РПЛ Хачатурянц надеется на победу... 11:30
Лукашенко поздравил Андрея Кончаловского с юбилеем 11:26
Психолог объяснила, как правильно выстроить доверительные отношения... 11:19
Шойгу: многие украинцы не приняли политику Киева, нацеленную против... 11:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Сражение за выживание: «Урал» бьется с «Пари Нижним Новгородом». LIVE

Футбол. РПЛ. 6-й тур. «Урал» — «Пари Нижний Новгород». ОНЛАЙН

close
100%
Игрок ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров

Игрок ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров

Александр Вильф/РИА Новости
В рамках 6-го тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» принимает «Пари Нижний Новгород». При этом «Урал» располагается на последнем месте в таблице и рискует вылететь из РПЛ, а «Пари НН» находится на 14-й строчке из 16-ти — и ему грозит как минимум борьба в стыковых матчах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
Матч не начался
20 августа 13:00
Урал
Екатеринбург
0:0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на матче 6-го тура РПЛ между «Уралом» и «Пари НН». Начало встречи — в 13.00 мск.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 178-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 178-й день
«Одобрили танец на кресте». Против Киркорова не стали возбуждать уголовное дело
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Филиппа Киркорова из-за танца на кресте
«У России нет морального права»: Трасс передумала встречаться с Путиным на G20
МИД Британии выступил против участия России в саммите G20 в Индонезии
Развожаев: попавший в крышу штаба ЧФ беспилотник сбили над зданием
Шойгу назвал проявлением нацизма идею запрета всем россиянам въезд в Евросоюз
Володин предложил отправить в Донбасс охранников, не пустивших военного в ресторан
В Израиле умер Сергей Григорьев, озвучивший щенка Филю из «Спокойной ночи, малыши!»
Новости
Ученые выяснили, что научная грамотность не влияет на намерение вакцинироваться
Певец Юрий Лоза заявил, что Диана Арбенина перестала с ним разговаривать
Экс-футболист «Зенита» Ломбертс о Дзюбе: чемпионат России лучше турецкого
Взрослые дети Майкла Джексона появились на гала-вечере в Беверли-Хиллз
«Вагнеровцы» в ДНР ликвидировали опорный пункт украинских военных под Бахмутом
Проукраинские активисты попытались сорвать показ в ФРГ фильма Оливера Стоуна о Евромайдане
Экс-президент РПЛ Хачатурянц надеется на победу «Спартака» в матче с «Динамо»
Все новости
«Взрыв атомной не внушал такого ужаса»: как в СССР испытали первую водородную бомбу
20 августа 1953 года СССР объявил об успешном испытании водородной бомбы
Как ничего не делать и зарабатывать на криптовалюте в криптозиму
Аналитик Тарасова из Maerli Capital рассказала о способах пассивного заработка на криптовалюте
Тест: угадайте, это приемный ребенок звезды или родной
Подсказка: три звезды воспитали неродных детей как своих
«Кризисы дают Турции возможности»: что Эрдоган получает от посредничества между Россией и Украиной
Почему глава Турции Эрдоган настойчиво предлагает посредничество в украинском конфликте
«Северный поток» остановится. Пока на три дня
«Газпром» анонсировал приостановку работы «Северного потока» до 2 сентября
«Мошенничество в особо крупном размере». Нарколога Брюна задержали в Москве
Минздрав уволил задержанного Брюна и упразднил должность главного внештатного нарколога РФ
«Когда танцуешь, все кажется не таким уж плохим». 70 лет со дня рождения Патрика Суэйзи
«Президент еще раз выразил озабоченность». Макрон позвонил Путину через 2,5 месяца
Елисейский дворец: Путин согласился пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Курсом на импортозамещение: как будет развиваться российский автопром
Эксперты оценили стратегию развития российской автомобильной отрасли до 2035 года
«Закрыть шенгенскую зону для россиян». Что будет в восьмом пакете санкций ЕС
Таллин предложил Евросоюзу ввести восьмой пакет санкций против России
«Из Калининградской области «Кинжал» может достать до Лондона»
Генерал Попов объяснил, зачем ВС РФ перебросили под Калининград МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
«Мы не хотим «второй Чернобыль»: Эрдоган снова предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции
Президент Турции Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
«Баланс на грани войны»: Патрушев обвинил Запад в организации «цветных революций»
Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил Запад в подготовке к вооруженному конфликту с РФ

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+