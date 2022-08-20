В рамках 6-го тура Российской премьер-лиги «Химки» принимают московский «Локомотив», который располагается на 13-м месте из 16-ти в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
Матч не начался
20 августа 15:00
Химки
Химки
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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14:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на матче 6-го тура РПЛ между «Химками» и «Локомотивом». Начало встречи — в 15.00 мск.
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