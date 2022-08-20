20 августа 2022, 15:00 Спорт Подняться со дна чемпионата России: «Локомотив» сражается с «Химками». LIVE Футбол. РПЛ. 6-й тур. «Химки» — «Локомотив». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Игрок «Локомотива» Франсуа Камано Владимир Астапкович/РИА Новости

В рамках 6-го тура Российской премьер-лиги «Химки» принимают московский «Локомотив», который располагается на 13-м месте из 16-ти в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур Матч не начался 20 августа 15:00 Химки Химки 0:0 Локомотив М Москва Стадион «Арена Химки», Химки Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)