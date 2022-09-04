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Спорт

Нефтегазовое класико: «Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком»

«Спартак» дома проиграл «Зениту» в центральном матче 8-го тура РПЛ

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Александр Вильф/РИА «Новости»
В главном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» уступил «Зениту» с минимальным счетом 1:2 и опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
Окончен
04 сентября 20:00
Спартак М
Москва
21' Соболев
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
48' Ловрен
60' Мостовой
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

21' Соболев

42' Промес

42' Вендел

2-й тайм

89' Рыбус

48' Ловрен

60' Мостовой 62' Родригао

Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:10

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

'90+7

Матч окончен! «Зенит» добывает волевую победу над принципиальным соперником и увеличивает отрыв в турнирной таблице Российской премьер-лиги! А «Спартак» заканчивает тур на пятой строчке, пропустив вперед ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо».

'90+5

Нуралы Алип выходит на последнюю минуту у «Зенита» вместо Вендела.

'90+4

Николсон пробил с лета — Кержаков на месте! Блестящий сейв в исполнении кипера «Зенита»!

'90+3

Мяч мечется через центральную линию благодаря выносам защитников обеих команд.

'90

К основному времени второго тайма добавлено шесть минут.

'89

Рыбус срывает атаку «Зенита» по правому флангу и получает предупреждение.

'88

Болельщики «Спартака» лениво потянулись к выходу. Не верят фанаты красно-белых в ничью сегодня.

'85

Бакаев вывалился на ворота Максименко — элегантный удар в дальний угол внутренней стороной стопы оказался неточным.

'84

Чернов и Пруцев недопоняли друг друга — мяч у «Зенита».

'82

Каждое касание Бакаева трибуны «Открытие банк Арены» встречают свистом.

'81

Зелимхан Бакаев возвращается на родной стадион! Вместо Малкома появляется воспитанник академии «Спартак» имени Федора Черенкова.

'80

Максименко выходит на перехват и выносит мяч из-под Малкома.

78

Провалился «Спартак» после корнера, позволив Малкому и Клаудиньо выбежать на ворота Максименко. Рыбус принял на себя плотный удар 11-го номера гостей и спас «Спартак» от гола.

'77

Николсон здорово прокинул мяч мимо Малкома, начав атаку своей команды.

'75

Зобнин оказывается в положении «вне игры».

'74

Чернов перепутал Хлусевича с Соником Икс, выдав мощнейшую разрезающую передачу на ход. Естественно, мяч укатился за бровку.

'73

Малком выиграл корпус у Джикии и пробил в ближний Максименко — Саша сомкнул ноги и поймал мяч.

'72

Кейта залез в офсайд.

'71

Шамар Николсон выходит на поле у «Спартака» вместо Александра Соболева.

'70

Джикия в классном подкате выбил мяч из-под Вендела.

'69

Квинси Промес хотел выполнить финт перед лицом Барриоса, но южноамериканец прочитал действия голландца и мяч забрал.

'68

Классный полуудар-полунавес с левого края исполнил Рыбус, Кержаков в высоком прыжке достал мяч из-под перекладины.

'66

Двойная замена у «Зенита»: Клаудиньо и Сергеев выходят вместо Кассьерры и Мостового.

'65

Мартинс покидает поле на медицинской машине, две серьезных травмы получили сегодня спартаковские футболисты.

'64

Двойная замена у «Спартака»: Пруцев вместо Мартинса, Рыбус вместо Денисова.

'62

Родригао фолит на границе штрафной площади и получает предупреждение.

'60

ГООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой с пятой или шестой попытки все же поражает ворота «Спартака»! Всю игру Денисов оставлял одного соперника на своем фланге, и на исходе часа игры 17-й номер гостей все же наказывает оппонентов! «Зенит» повел, 2:1!

'58

Никита Чернов бьет выше ворот после подачи Квинси Промеса.

'56

«Путь до той звезды» звучит на фанатской трибуне петербуржцев под раскаты атак их любимцев.

'53

Дебютирует у «Спартака» Кейта Бальде! Мишу Игнатова заменил воспитанник «Барселоны».

'52

Наиль Умяров появляется вместо Руслана Литвинова у «Спартака».

'50

А на поле появляется медицинская бригада и специальная машина, на которую погрузят Руслана Литвинова. Не сгибается у него нога, серьезную травму получил он в ходе голевой атаки сине-бело-голубых.

'48

ГОООООООООООООООООООЛ! Деян Ловрен испрввляет свою ошибку при пропущенном голе и забивает сам! Чуть потерял ориентацию хорват после подачи с углового, но успел развернуться и пробить между ног Максименко! 1:1!

'47

И сразу же Максименко включается в игру, вытаскивая мяч после удара Мостового!

'46

Тайм номер два, погнали!

'45+3

Перерыв! Потрясный футбол сегодня в Тушино — нервяка много, вполне подстать афише матча. Вторая половина встречи будет не менее жаркой, так что никуда не уходите! Скоро продолжим!

'45

'43

По желтой за разговоры получили Промес и Вендел.

'41

Стычка в центре поля — что-то не поделили Зобнин и Вендел, на помощь своему партнеру прибежал Ловрен: слово за слово, и к месту столкновения стеклись абсолютно все игроки обеих команд. Ну, кроме Максименко.

'40

А вот и «Зенит» допускает брак при передаче — Барриос выдал отвратительную передачу на Дугласа Сантоса.

'38

Зобнин блокирует удар Дугласа Сантоса. Все полевые игроки «Зенита» находятся на половине поля «Спартака» при розыгрышах Максименко от ворот.

'36

Максименко тащит после удара в упор, пусть и не сильного! Очень классно играет «Зенит» в последние десять минут.

'35

Вендел подавал со штрафного на голову Кассьерре — Маттео выпрыгнул выше всех, но пробил неточно.

'33

Кассьерра прощает «Спартак», промазав из удобной позиции. Откровенно отскакивают сейчас москвичи.

'31

Малком в одно касание замыкал фактически в пустые ворота мяч после прострела с левого фланга, но каким-то чудом пробил выше.

'30

Барриос устроил у бровки небольшой колумбийский спектакль, беспричинно упав и начав судорожно держаться за лицо, но сочинская невозмутимость Павла Кукуяна прервала эту театральную постановку, не дождавшись антракта.

'27

Барриос проверил Максименко ударом с линии штрафной — кипер «Спартака» грамотно занял позицию на линии и поймал мяч.

'25

Неординарно разыграли стандарт москвичи — скидка на одинокого Литвинова закончилась обычной подачей на дальнюю штангу, где подстраховал Ловрен.

'24

Бьет Вендел по ногам Промесу, штрафной исполняет красно-белые.

'23

После забитого мяча «Спартак» не отдал мяч сопернику, продолжают хозяева перекатывать мяч на своей половине поля.

'21

ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Соболев в стиле Дзюбы обрабатывает мяч после подачи Мартинса Перейры, разворачивается и расстреливает Михаила Кержакова! 1:0!

'19

И еще раз оборона «Спартака» позволяет Мостовому беспрепятственно крутить мяч под штангу. Рано или поздно Андрей забьет, если ничего в обороне хозяева не исправят.

'18

Руслан Литвинов теперь пополняет список игроков «Спартака», просто подаривших мяч сопернику.

'16

Продолжают красно-белые ошибаться при коротких передачах — очередной обрез позволил Мостовому спокойно закрутить мяч в дальний угол, но удар точным не вышел.

'15

Угловой в стиле позднего Курбана Бердыева попробовали разыграть сейчас петербуржцы, насытив вратарскую полевыми футболистами, однако подача с корнера совершенно была не подстать задумке.

'13

Хлусевич допускает брак при передаче, не позволяя Промесу промчаться вдоль левой бровки.

'12

Прерывает Максименко атаку гостей своевременным выходом из ворот.

'10

Все в порядке с футболистом «Спартака», игра продолжается.

'9

Роман Зобнин оказывается на газоне «Открытие банк Арены» после столкновения в центре поля.

'8

Караваев угробил классную и размашистую атаку сине-бело-голубых навесом на дальнюю штангу в никуда.

'5

Дважды за минуту обрезались Денисов и Соболев, на счастье хозяев «Зенит» реализовать свои моменты не смог.

'4

Спартаковцы начали игру классически, по-абаскальски, забрав мяч под свой контроль.

'2

Первый момент в матче созидают хозяева — фланговую подачу с правого края на дальнюю штангу принял Зобнин, который головой скинул мяч на Соболева — удар Александра не вышел акцентированным.

20:02

Игра началась! Поехали!

19:45

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Мостовой, Вендел, Малком, Кассьерра.

19:40

«Спартак»: Максименко, Джикия, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра, Денисов, Промес, Игнатов, Соболев.

19:35

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» на своем стадионе принимает петербургский «Зенит».

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