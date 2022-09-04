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ГООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой с пятой или шестой попытки все же поражает ворота «Спартака»! Всю игру Денисов оставлял одного соперника на своем фланге, и на исходе часа игры 17-й номер гостей все же наказывает оппонентов! «Зенит» повел, 2:1!