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Спорт

Два мяча за три минуты, отмененный гол и шесть желтых карточек: «Краснодар» одолел «Сочи»

«Краснодар» со счетом 2:1 обыграл «Сочи» в 8-м туре чемпионата России

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар» канал»
Футбольный клуб «Краснодар» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги принял на своем поле «Сочи». Победа досталась «быкам» со счетом 2:1, что позволило команде выйти на промежуточное второе место в турнирной таблице. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
Окончен
03 сентября 18:30
Краснодар
Краснодар
49' Олусегун
52' Сперцян
2 : 1
Сочи
Сочи
65' Мелкадзе
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм

49' Олусегун 52' Сперцян

80' Баньяц 82' Кривцов

65' Мелкадзе

72' Макарчук 75' Юрганов

90' Кордоба

90' Терехов

Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:35

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию матча. До скорых встреч!

20:30

Конечно, все самое интересное произошло в этом матче во втором тайме: «Краснодар» за три минуты в начале второй части встречи забил два мяча. Спустя некоторое время в ворота Адамова влетел и третий, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено. Буквально в следующей атаке «Сочи» забил свой мяч, однако отыграться и вырвать ничью сочинцы не смогли.

'90+4

Все! Звучит финальный свисток! На своем поле «Краснодар» обыгрывает «Сочи» со счетом 2:1.

'90+3

Терехов ценой желтой карточки останавливает атаку соперника.

'90+2

Кордоба получает желтую карточку за то, что за майку схватил Мещанинова.

'90+1

Четыре минуты добавлено к матчу.

'90

Угловой как-то совсем неудачно разыграли «быки».

'88

Подача Жоазиньо в штрафную выходит не очень удачной, мяч взмывает в воздух. И замена тут же у «Краснодара»: Сперцян уходит, вместо него Якимов.

'86

Жоазиньо шикарно вошел в игру! Нобоа обвел защитников, скинул, и Жоазиньо проверил на внимательность Сафонова, голкипер справляется!

'84

Замена у «Краснодара»: Олусегун уходит, вместо него доиграет Ильзат Ахметов. Замена также у «Сочи»: Жоазиньо вместо Мелкадзе.

'82

Очень много фолов у нас сейчас. Кривцов получает отложенную желтую карточку за фол на половине поля соперника — наступил он на ногу Терехову.

'80

А вот и желтая для «Краснодара». Баньяц грубовато играет на сопернике.

'78

Терехов грубо сыграл против Баньяца, даже приземлился сверху на него, но не требуются врачи. Получает «Краснодар» штрафной. Сперцян — но справляется защита.

'76

И еще одна желтая. Юрганов сфолил на Кордобе и был предупрежден.

'74

Оживился «Сочи» после отмененного третьего гола, достаточно активно команда сейчас атакует.

'72

А вот и первая желтая карточка у нас. Макарчук опасно играл ногой, попал в лицо сопернику футболист.

'70

Рамирес бьет в угол ворот, но вновь достаточно неточно.

'68

Пауза на водопой у нас.

'66

Бросается «Сочи» в атаку. И мяч в штангу попадает от Маргасова.

'65

ГООООООООООООООЛ! «Сочи» в игре! Мелкадзе завершает шикарную комбинацию своей команды — Нобоа вырезал на Бурмистрова, тот обыграл соперников и отдал на Мелкадзе. Ух, что за жара у нас пошла!

'64

вот и нет гола. Офсайд был. Обидно должно быть Волкову, конечно.

'64

Так, а может и не гол. Пошел смотреть Шадыханов эпизод.

'62

Сергей Волков! Шикарно сегодня играл защитник, несколько раз действительно спасал свою команду, и его действия оказываются вознаграждены. Мощнейший удар, который не оставил шансов Адамову.

'60

Хорошо исполняет Нобоа, но далеко не в створ летит мяч от него.

'58

Дркушич не пропустил мимо себя Кордобу и сфолил, что не осталось не замеченным. Интересно, что без карточек у нас идет игра

'56

Немного обескуражен «Сочи», конечно, пошел ряд ошибок. Рамирес ускорился, пробил, но неточно. И первая замена у «Сочи»: Бурмистров вместо Сарвели.

'54

Разошелся «Краснодар» во втором тайме, конечно, ничего не скажешь. А казалось, что по такой игре ничего не предвещало. Кордоба еще в офсайд забирается.

'52

ГОООООООООООООООЛ!!! Сперцян! Как же он все рассчитал, как все сделал! Адамов неудачно выходит из ворот, и Эдуард ловко перекидывает вратаря, отправляя мяч по дуге в сетку.

'50

Кстати, интересный факт. После первого тайма владение было 50 на 50.

'49

ГООООООООООООООЛ! Шикарнейший проход Баньяца, который выдал мощный забег и отдал на Олусегуна, который в противоход мощно пробил по воротам. Точно!

'48

Сперцян прорвался в штрафной после отличного обыгрыша Кордобы, но мяч выбит.

'46

Замена у «Краснодара» в перерыве: Литвинов выходит вместо Бородина.

'46

Второй тайм стартовал!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Не так много опасных моментов было у нас в первом тайме, но свои шансы имели обе команды. Однако пока на табло нули, и фиксируем тот факт, что в начале матча «Краснодар» потерял из-за травмы Александра Черникова. Отдохнем.

'45+2

Три минуты добавлено, кстати. И Юсупова выводят один на один с Сафоновым, но у него не получается удар. И Волков успевает помешать.

'45+1

Вот это моментище! Очень опасная атака «Сочи», мяч летит в ворота, Сафонов неудачно отбивает, а на добивании уже сидя на линии штрафной Рамирес останавливает собой мяч. Тут же забирает его голкипер.

'45

Нобоа отдает классный пас на Сарвели, выводя его на опасную ударную позицию, но тот своим шансом не пользуется.

'43

Угловой зарабатывает «Сочи», чуть отодвинув игру от своих ворот. Подача проходит в штрафную, скидывал Юрганов, но никто не опередил Кордобу.

'41

Снова опасно! Отлично разыграли «быки», но Мещанинов спасает после удара Олусегуна. Следом спасает Адамов — сейчас куда активнее «Краснодар», конечно.

'39

Бородин забивает, правда, гол не засчитан. Уже бросились праздновать краснодарцы, но Шадыханов не преклонен — в моменте были нарушены правила на Адамове.

'37

Угловой заработали «Сочи». Юсупов подает, но Кордоба выбивает — рванули «быки» в атаку, но ряд неточных передач все испортил.

'35

Волков обыгрывается с партнерами, играя назад, не сразу могут «быки» начать атаку со своей половины поля.

'33

Немного вязкой кажется игра.

'31

Кордоба выиграл состязание в скорости Юрганова, но настигли его защитники «Сочи» уже недалеко от своей штрафной.

'29

Не задерживается надолго мяч ни у той, ни у другой команды. Мещанинов вовремя смахнул мяч, который от Сперцяна летел на Кордобу.

'27

Передача на Кордобу получилась слишком сильной, Адамов спокойно мяч забрал себе.

'25

Запланированная пауза на водопой.

'23

Шадыханов провел быструю беседу с Моргасовым за его фол.

'21

Много борьбы за мяч у нас в центре поля. «Сочи» достаточно активно идет в перед, но Кайо опережает Нобоа.

'19

Нобоа со штрафного подает на Дркушича, но отлично в защите отрабатывает Волков.

'18

А вот и замена у «Краснодара». Баньяц выходит вместо травмированного Черникова.

'17

Первый реально опасный момент! Кордоба получает передачу от Сперцяна, обыгрывает он Дркушича и выходит на убойную позицию — но вот удар не получается. Голкипер забирает.

'16

Да, не может продолжить игру Черников. Уносят его врачи на руках сразу в раздевалку.

'15

Ох, какой неприятный момент. Неудачное столкновение и падение для Александра Черникова. Медики на поле, и носилки тоже выносят. Видимо, нам грозит очень ранняя вынужденная замена.

'13

Макарчук отдавал неплохую по задумке передачу на правый фланг, но не успевал за ней Моргасов.

'11

Сарвели забирается в офсайд после весьма неплохой передачи от Нобоа.

'9

Мещанинов играет на Дркушича. Пока нельзя сказать, что какая-то команда обладает каким-либо преимуществом.

'7

Кривцов тянулся к мячу, но сыграл неаккуратно., что привело к атаке «Сочи». Волков уверенно играет в обороне.

'5

Достаточно высокие скорости показывают команды с первых минут игры.

'3

Здорово разыграли угловой «быки», Сперцян простреливал на дальнюю штангу — Адамов вступил в игру.

'1

«Сочи» захватывает мяч с первых секунд, правда, убежать в быструю атаку не удалось.

'1

Стартовал матч! Главный арбитр сегодня — Павел Шадыханов.

18:25

Стартовые составы выглядят следующим образом:

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.

18:20

Матч начнется в 18.20 по московскому времени.

18:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! Одна из вывесок 8-го тура РПЛ — «Южное дерби» между «Краснодаром» и «Сочи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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