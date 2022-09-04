Крылья Советов

Матч окончен

Звучит финальный свисток! С трудом, но все же армейцы довели матч до победы. «Крылья» смотрелись ничуть не хуже, но сил на всю дистанцию молодой самарской команде не хватило. Красно-синие набирают 17 очков, сравниваются с «Краснодаром» — и, по крайней мере, временно, с «Зенитом». «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!