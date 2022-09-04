Крылья Советов

Звучит финальный свисток! С трудом, но все же армейцы довели матч до победы. «Крылья» смотрелись ничуть не хуже, но сил на всю дистанцию молодой самарской команде не хватило. Красно-синие набирают 17 очков, сравниваются с «Краснодаром» — и, по крайней мере, временно, с «Зенитом». «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Глушенков готов был бить с угла вратарской, и снова Зайнудтинов бросается на мяч и накрывает удар!
И все же ЦСКА открывает счет! Это Дивеев оказывается выше всех при подаче углового и головой отправляет мяч в сетку!
И вот — долгожданное возвращение на поле 17-летнего Сергея Пиняева, пропустившего полтора месяца после выявленного пневмоторакса! Он меняет Соколова.
Армейцы сейчас имеют небольшое преимущество, но воплотить его в опасные моменты не получается. В свою очередь, хозяева хорошо действуют вторым номером и организовывают острые контратаки.
Зайнутдинов классно сыграл на опережение и перехватил мяч — в противном случае Ежов бы выбегал один на один с Акинфеевым.
Глушенков врывался в чужую штрафную, но его с двух сторон прижали защитники и в пределах правил остановили.
Евгеньев сфолил возле угла своей штрафной и подарил соперникам опасный стандарт, а себе в пассив записал «горчичник».
И тут же шикарную атаку провели гости! Карраскаль устремился в дыру в обороне гостей, получил мяч, накрутил защитника и пробил из убойной позиции — Ломаев чудом спас!!!
Звучит свисток на перерыв! Классный футбол мы наблюдаем, обе команды очень динамичны, создают классные моменты — только голов пока нет. Но все идет к тому, что хотя бы один мяч забит будет.
Любимов не изменил своему решению! Да, Бейл въехал шипами в ногу Мойзесу, но уже после того, как вынес мяч, и умысла в действиях игрока «Крыльев» не было.
Ничего себе. Ответственный за VAR Артем Чистяков зовет Любимова к монитору — значит, Чистяков считает, что фол был.
Мойзес корчится от боли в чужой штрафной — Бейл попал ему по ногам по инерции после того, как вынес мяч в подкате. VAR проверяет эпизод, но на пенальти это не тянет.
Бейл совершил проход по правому флангу и прострелил в штрафную — перехватили мяч армейские защитники.
Соколов получил по ноге в стыке с Зайнутдиновым, за бровкой оказывают помощь молодому игроку «Крыльев».
Армейцы разыграли свой первый угловой в этом матче — первым темпом ничего не получилось, а вот второй темп был более острым. Ломаеву пришлось вступить в игру после удара Дивеева и зафиксировать мяч в падении.
Классная позиционная атака «Крыльев» завершилась ударом Бейла с нескольких метров — тащит Акинфеев!
Постепенно гости перехватывают контроль над мячом. А самарцы после взрывного старта заметно подустали.
Медина выбежал на рандеву с Ломаевым, переиграл его обводящим ударом — штанга! Повтор показал, что игрок ЦСКА был в офсайде, но судьи этого не заметили.
Последовал удар после розыгрыша, затем двойной рикошет, мяч попал к Чалому, и тот зарядил в перекладину!
Мойзес наносил удар, мяч завяз в группе самарских игроков. Армейцы сигнализируют о попадании в руку, но свисток Любимова молчит.
Продолжают атаковать самарцы, Акинфеев кулаками выносит мяч после подачи в его вратарскую с фланга.
Вот и у армейцев момент! Ломаев вышел далеко из ворот и головой отбил мяч — но прямо на соперника. Однако попасть в пустые ворота игрок ЦСКА не смог, мяч вынес защитник «Крыльев».
Доминируют «Крылья» в начале этого матча. Надолго ли у них хватит сил, другой вопрос. Гости пока не форсируют события.
Опасно! Соколов бил после паса Глушенкова от лицевой, и если бы не рикошет от Зайнутдинова, мяч летел бы в створ. А так — угловой.
Дивеев выше всех выпрыгнул и отбил подачу. Мяч подобрали хозяева, но распорядиться им не сумели, красно-синие отбились.
Пока игра проходит, по большей части, на половине поля армейцев, но до опасных моментов дело не доходит.
Состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.