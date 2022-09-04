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Спорт

Догнали лидеров: ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов»

Гол Дивеева помог ЦСКА обыграть «Крылья Советов» в Самаре

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ПФК ЦСКА Москва/VK
В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на своем поле принимали московский ЦСКА, который сражается за лидирующие позиции в турнирной таблице. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0, «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
Окончен
04 сентября 15:00
Крылья Советов
Самара
0 : 1
ЦСКА
Москва
79' Дивеев
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

23' Зделар

2-й тайм

47' Евгеньев 50' Глушенков

74' Зотов

50' Карраскаль

79' Дивеев

Трансляция
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Матч окончен

Звучит финальный свисток! С трудом, но все же армейцы довели матч до победы. «Крылья» смотрелись ничуть не хуже, но сил на всю дистанцию молодой самарской команде не хватило. Красно-синие набирают 17 очков, сравниваются с «Краснодаром» — и, по крайней мере, временно, с «Зенитом». «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

'90+2

Глушенков готов был бить с угла вратарской, и снова Зайнудтинов бросается на мяч и накрывает удар!

'90+1

Три минуты добавлено к основному времени.

'90

Шитов выходит у «Крыльев» вместо Ежова.

'88

Заработали самарцы штрафной, последовала подача во вратарскую — вынесли мяч красно-синие.

'85

Пытаются хозяева предпринять что-то в концовке, но сил у них уже не хватает.

'83

Хубулов выходит вместо Евгеньева.

'81

Полностью армейцы контролируют ситуацию после забитого мяча.

'80

И все же ЦСКА открывает счет! Это Дивеев оказывается выше всех при подаче углового и головой отправляет мяч в сетку!

'79

ГОЛ!!!

'77

Солдатенков накрыл удар Гайча с нескольких метров!

'74

Зотов едва успел появиться на поле, как сразу заработал «горчичник» за накладку.

'73

Евгеньев выносит мяч после заброса Облякова.

'71

...а Витюгов — вместо Якубы.

'71

Также Зотов вышел вместо Горшкова...

'71

И вот — долгожданное возвращение на поле 17-летнего Сергея Пиняева, пропустившего полтора месяца после выявленного пневмоторакса! Он меняет Соколова.

'70

Кроем того, Облаков меняет Мойзеса.

'70

Пошли многочисленные замены. У ЦСКА уходит Чалов, его меняет Гайч.

'67

Медина бил из пределов штрафной — защитники заблокировали удар.

'66

Разминаются запасные обеих команд, скоро замены последуют.

'63

Ломаев спасает после того, как вывалившийся на него Чалов расстреливал практически в упор!!!

'62

Армейцы сейчас имеют небольшое преимущество, но воплотить его в опасные моменты не получается. В свою очередь, хозяева хорошо действуют вторым номером и организовывают острые контратаки.

'60

Зайнутдинов классно сыграл на опережение и перехватил мяч — в противном случае Ежов бы выбегал один на один с Акинфеевым.

'57

Зделар пробил от радиуса штрафной — Евгеньев подставил ногу, и мяч улетел на угловой.

'55

Глушенков врывался в чужую штрафную, но его с двух сторон прижали защитники и в пределах правил остановили.

'54

Вот и замена. Карраскаля меняет 19-летний Ермаков.

'53

В составе гостей Ермаков готовится выйти на поле.

'50

Заодно предупрежден и Глушенков — слишком агрессивно он набросился на армейца.

'50

Карраскаль грубо фолит против Бейла на фланге и тоже получает желтую карточку.

'48

Удар Карраскаля — мимо крестовины мяч пролетел, Ломаев все контролировал.

'47

Евгеньев сфолил возле угла своей штрафной и подарил соперникам опасный стандарт, а себе в пассив записал «горчичник».

'46

И тут же шикарную атаку провели гости! Карраскаль устремился в дыру в обороне гостей, получил мяч, накрутил защитника и пробил из убойной позиции — Ломаев чудом спас!!!

'46

Второй тайм!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Классный футбол мы наблюдаем, обе команды очень динамичны, создают классные моменты — только голов пока нет. Но все идет к тому, что хотя бы один мяч забит будет.

'45+4

Любимов не изменил своему решению! Да, Бейл въехал шипами в ногу Мойзесу, но уже после того, как вынес мяч, и умысла в действиях игрока «Крыльев» не было.

'45+3

Ничего себе. Ответственный за VAR Артем Чистяков зовет Любимова к монитору — значит, Чистяков считает, что фол был.

'45+1

Мойзес корчится от боли в чужой штрафной — Бейл попал ему по ногам по инерции после того, как вынес мяч в подкате. VAR проверяет эпизод, но на пенальти это не тянет.

'45

Минута добавлена.

'44

Мендес нанес удар от угла штрафной, в руки Ломаеву.

'41

Бейл совершил проход по правому флангу и прострелил в штрафную — перехватили мяч армейские защитники.

'38

Карраскаль над перекладиной отправил мяч! Хороший момент был у игрока ЦСКА!

'35

Соколов получил по ноге в стыке с Зайнутдиновым, за бровкой оказывают помощь молодому игроку «Крыльев».

'33

Армейцы разыграли свой первый угловой в этом матче — первым темпом ничего не получилось, а вот второй темп был более острым. Ломаеву пришлось вступить в игру после удара Дивеева и зафиксировать мяч в падении.

'32

От правого края штрафной Горшков простреливал — неточно.

'30

Горшков упал на подходе к штрафной ЦСКА, но Любимов не реагирует.

'28

Ломаев забирает мяч после подачи Мендеса.

'25

Классная позиционная атака «Крыльев» завершилась ударом Бейла с нескольких метров — тащит Акинфеев!

'23

Зделар предупрежден за фол против Глушенкова в центральном круге.

'22

Постепенно гости перехватывают контроль над мячом. А самарцы после взрывного старта заметно подустали.

'20

Медина выбежал на рандеву с Ломаевым, переиграл его обводящим ударом — штанга! Повтор показал, что игрок ЦСКА был в офсайде, но судьи этого не заметили.

'19

Последовал удар после розыгрыша, затем двойной рикошет, мяч попал к Чалому, и тот зарядил в перекладину!

'18

Армейцы заработали стандарт рядом с чужой штрафной, хороший шанс у них может быть.

'17

Мойзес наносил удар, мяч завяз в группе самарских игроков. Армейцы сигнализируют о попадании в руку, но свисток Любимова молчит.

'14

Продолжают атаковать самарцы, Акинфеев кулаками выносит мяч после подачи в его вратарскую с фланга.

'12

Вот и у армейцев момент! Ломаев вышел далеко из ворот и головой отбил мяч — но прямо на соперника. Однако попасть в пустые ворота игрок ЦСКА не смог, мяч вынес защитник «Крыльев».

'11

Доминируют «Крылья» в начале этого матча. Надолго ли у них хватит сил, другой вопрос. Гости пока не форсируют события.

'9

Опасно! Соколов бил после паса Глушенкова от лицевой, и если бы не рикошет от Зайнутдинова, мяч летел бы в створ. А так — угловой.

'8

Ежов с фланга подал в штрафную — Акинфеев перехватил мяч.

'7

Дивеев выше всех выпрыгнул и отбил подачу. Мяч подобрали хозяева, но распорядиться им не сумели, красно-синие отбились.

'6

Заработали самарцы стандарт на правом фланге, последует подача.

'4

Пока игра проходит, по большей части, на половине поля армейцев, но до опасных моментов дело не доходит.

'2

Очень высокий темп с первых секунд взяли самарцы и пытаются навязать гостям свою игру.

'1

Матч начался! Главный судья — Артем Любимов.

14:55

Состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

14:50

Матч начнется в 15:00 мск.

14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Самарские «Крылья Советов» принимают московский ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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