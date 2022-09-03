Финальный свисток! «Динамо» с трудом победило «Урал» на своем поле со счетом 2:1.
На 38-й минуте Тюкавин открыл счет. Макаров вошел в штрафную «Урала», запутал защитника финтами, покатил направо — на Паршивлюка, а тот навесил в центр штрафной, где Тюкавин с разворота в касание отправил мяч в дальний угол — 1:0.
На 44-й минуте Бикфалви сравнял счет головой после отличной подачи Подберезкина: мяч по уходящей траектории залетел в дальнюю «девятку» — 1:1.
Победу «Динамо» принес фантастический удар Макарова — тоже в дальнюю «девятку» — из-за пределов штрафной.
Обе команды сегодня играли в красивый атакующий футбол. «Урал» большую часть встречи действовал ничуть не менее активно, чем фавориты, и проводил атаку за атакой. Кажется, что скоро «шмели» выберутся из нижней части турнирной таблицы, а пока они остаются на последнем, 16-м месте с одним очком в активе.
«Динамо» же набрало 16 баллов и поднялось на промежуточное третье место. Однако его еще могут обогнать «Спартак» и ЦСКА, у которых есть матч в запасе.
Захарян и Гладышев разыграли мяч с углового, но подать не смогли: уральцы заблокировали навес, и снаряд ушел за боковую.
Моментище! Бевеев внешней стороной стопы подал в штрафную «Динамо», и Егорычев с разворота пробил по воротам, но мяч пролетел чуть выше перекладины!
После навеса с углового Скопинцев пробил по воротам, но слишком бесхитростно: Помазун спокойно поймал мяч.
Смолов подхватил мяч после выноса, вошел в штрафную «Урала», но его догнали три соперника, и форвард не успел нанести удар. Пришлось пасовать назад.
Тем не менее атаку довели до ума: Макаров нанес мощный удар в ближний угол, Помазун отразил на угловой!
Один из ассистентов Славиши Йокановича получил желтую карточку за эмоциональную реакцию на события.
Главный тренер «Урала» Гончаренко получил желтую карточку за то, что яростно кричал на бокового судью.
Макаров не стал бить со «стандарта», а покатил на Захаряна, и тот зарядил по мячу, но получилось ужасно — снаряд пролетел чуть не в десяти метрах над воротами.
Макаров разогнался по правому флангу, проник между двумя защитниками в штрафную и упал, но судья не увидел никакого нарушения правил. На повторе видно, что никто не трогал хавбека «Динамо», он поскользнулся сам.
Тюкавин получил мяч в штрафной «Урала», но его тут же окружила толпа защитников, и удар был заблокирован.
Тюкавин принял мяч спиной к воротам, но в борьбе с двумя соперниками упал на линии штрафной. Он утверждает, что Мамин схватил его за корпус. Однако на повторе видно, что оба хватали друг друга взаимно, к тому же у Тюкавина поехала нога без какого-либо вмешательства соперника.
«Динамо» заработало угловой. Захарян подал на ближнюю штангу, мяч достался Сазонову, и тот пробил, но удар вышел неподготовленным и очень слабым. Снаряд прискакал в руки Помазуну.
Двойная замена в составе «Урала»: Гаджимурадов и Газинский ушли, а два нападающих Каштанов и Юшин появились на поле.
Одна замена у «Динамо»: нападающий Гладышев вышел вместо Грулева.
ГОООООЛ!!! Какой фантастический мяч забивает Макаров! Получил мяч на правом фланге и даже не стал входить в штрафную — сразу пробил в дальнюю «девятку»! Помазун был бессилен. «Динамо» выходит вперед — 2:1!
«Урал» хорошо держит мяч, часто доходит до чужой штрафной и наносит удары. Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович негодует.
Опасно! Грулев исполнил отличную подачу от лицевой на дальнюю штангу, и Макаров пробил головой, но прямо в руки Помазуну!
Сазонов скосил Гаджимурадова в жестком подкате и сорвал контратаку «Урала», за что получил желтую карточку.
Макаров пронесся по правому флангу и навесил в штрафную «Урала», Захарян подхватил мяч, сделал ложное движение, но не решился бить и отпасовал на Скопинцева. Тот тоже пустился в дриблинг, но в итоге быстро потерял мяч.
Егорычев наступил на ахилл Скопинцеву. Хавбек «Динамо» долго не мог подняться с поля, ему даже понадобилась помощь врачей. Арбитр не стал давать Егорычеву желтую карточку.
Первый тайм завершен! «Динамо» играет вничью с «Уралом» на своем поле — 1:1.
На 38-й минуте Тюкавин открыл счет. Макаров вошел в штрафную «Урала», запутал защитника финтами, покатил направо — на Паршивлюка, а тот навесил в центр штрафной, где Тюкавин с разворота в касание отправил мяч в дальний угол — 1:0.
Однако уже на 44-й минуте Бикфалви сравнял счет головой после отличной подачи Подберезкина: мяч по уходящей траектории залетел в дальнюю «девятку» — 1:1.
Также в игре был спорный момент: Сазонов схватил двумя руками Эмерсона в штрафной «Динамо», не дал ему выпрыгнуть и завалил на газон. VAR посмотрел эпизод, но не стал давать пенальти, хотя момент был очень похож на 11-метровый.
Как бы там ни было, обе команды очень активно действуют в атаке и радуют нас красивой игрой. С нетерпением ждем второго тайма!
ГООООЛ!!! «Урал» сравнивает счет! Какую же красоту забил Бикфалви! Подберезкин навесил на дальнюю штангу, нападающий пробил головой, и мяч по красивой дуге залетел в дальнюю «девятку»! 1:1 — ничья на «ВТБ Арене»!
Захарян врезался коленом в ногу Егорычеву и совсем не попал в мяч. Судья не дал желтую карточку. Но «Урал» заработал штрафной на чужой половине поля.
Мамин потерял мяч и был вынужден свалить Макарова на газон, чтобы сорвать контратаку «Динамо». За это защитник «Урала» получил желтую карточку.
ГОООООЛ!!! «Динамо» выходит вперед! Макаров вошел в штрафную, запутал защитника финтами, покатил направо — на Паршивлюка, а тот навесил в центр штрафной, и Тюкавин с разворота в касание отправил мяч в дальний угол! 1:0 в пользу бело-голубых!
Тюкавин и Грулев друг за другом завалились в штрафной «Урала», когда пытались пробить по воротам! Однако екатеринбуржцы дважды подряд шикарно сыграли в подкате и выбили мяч без нарушения правил!
Статистика по общему количеству ударов — 5-2 в пользу «Динамо», а конкретно по ударам в створ — 4-0 в пользу «Динамо».
Подберезкин подал в штрафную, но угодил в ту зону, где вообще не было партнеров. Мяч ушел за лицевую.
Опасно! После высокой подачи с углового Егорычев резко выскочил и попытался в касание вколотить мяч в ворота! Однако получился лишь третий угловой подряд.
Уральцы навесили с углового, и Сазонов схватил двумя руками Эмерсона и завалил на газон. «Урал» требует пенальти. VAR просматривает эпизод.
Подберезкин принял мяч в штрафной «Динамо» после классного заброса партнера и заработал угловой.
Фомин нанес дальний удар в левый нижний угол, но Помазун занял правильную позицию и легко поймал мяч.
Гаджимурадов эффектно обыграл одного соперника на правом фланге, протащил мяч на чужую половину поля и отдал пас на ход Бикфалви, но получилось слишком сильно — снаряд ушел за лицевую.
Бикфалви получил мяч на чужой половине поля и должен был разгонять быструю контратаку, но Фомин схватил его и свалил на газон. Судья пока обходится без желтых карточек.
Горячо! Подберезкин головой скинул мяч на дальнюю штангу, но Егорычев не сумел там попасть по мячу!
Бевеев и Подберезкин зажали Захаряна с двух сторон и свалили на газон, сорвав атаку «Динамо» в самом начале. Арбитр свистнул фол.
Уральцы заработали «стандарт» на чужой половине поля. Гаджимурадов подал в штрафную «Динамо», но Сазонов выиграл верховую борьбу и вынес мяч в поле. Бевеев подхватил снаряд и тут же пробил, но получилось сильно выше ворот.
Опасно! Грулев подал в штрафную с левого фланга, и Тюкавин пробил головой с очень близкого расстояния, но получилось прямо в руки Помазуну!
Егорычев упал в штрафной «Динамо» после борьбы с Маричалом. Пенальти там не было, но хавбек «Урала» какое-то время не мог подняться с газона. К счастью, травмы нет, и Егорычев смог продолжить игру.
«Урал» пытался провести позиционную атаку, но ошибки в передачах помешали ему создать что-нибудь опасное.
Скопинцев подхватил мяч после навеса с углового и пробил по воротам, но его удар заблокировал защитник «Урала».
Газинский выдал изумительную диагональ на Гаджимурадова, который караулил возле штрафной «Динамо», но тот оказался в офсайде. Впрочем, на повторе положение «вне игры» вызывает сомнения.
Тюкавин навесил в штрафную с правого фланга, но Бевеев прервал эту передачу и вынес мяч за боковую.
Скопинцев пронесся по левому флангу, но «Урал» всем составом успел вернуться в оборону, и динамовец не нашел варианта обострить игру. Пришлось пасовать назад и начинать затяжную позиционную атаку.
«Динамо» заработало угловой. Захарян разыграл мяч с Гангадзе, тот подал в штрафную, но Помазун уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
Мамин толкнул Тюкавина сзади и свалил его на газон. Арбитр свистнул фол. Уральцы продолжают дерзко прессинговать динамовцев на чужой половине поля.
Гагнидзе получил мяч на правом фланге возле штрафной, но не стал навешивать, а зачем-то сместился в центр, наткнулся там на защитника и в итоге потерял мяч.
Бело-голубые долго владели мячом на своей половине поля, затем попытались сделать длинный заброс, но получилось неточно: мяч просто прискакал в руки к Помазуну.
Вот это да!!! «Урал» забил гол уже на первой минуте, но он не будет засчитан из-за офсайда. «Шмели» провели атаку правым флангом, Егорычев получил мяч в штрафной «Динамо» и пробил мимо Шунина в дальний угол. Однако офсайд у хавбека «Урала» был метровый.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберезкин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.
Запасные: Алексеев, Быковский, Кузьмичев, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричал, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лесовой, Карапузов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Смолов, Гладышев.