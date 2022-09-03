03 сентября 2022, 13:00 Спорт После второй тренерской отставки: «Химки» гостят у «Оренбурга». LIVE Футбол. РПЛ, 8-й тур. «Оренбург» — «Химки». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Игроки «Химок» радуются забитому мячу в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Торпедо» (Москва) и ФК «Химки» (Химки), 7 августа 2022 года Александр Вильф/РИА «Новости»

В стартовом матче 8-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает «Химки». Это будет первый матч для подмосковной команды после отставки главного тренера Николая Писарева — второго специалиста, покинувшего этот пост в текущем сезоне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур Матч не начался 03 сентября 13:00 Оренбург Оренбург 0:0 Химки Химки Стадион «Газовик», Оренбург Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)