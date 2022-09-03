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Спорт

После второй тренерской отставки: «Химки» гостят у «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ, 8-й тур. «Оренбург» — «Химки». ОНЛАЙН

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Игроки «Химок» радуются забитому мячу в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Торпедо» (Москва) и ФК «Химки» (Химки), 7 августа 2022 года

Игроки «Химок» радуются забитому мячу в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Торпедо» (Москва) и ФК «Химки» (Химки), 7 августа 2022 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
В стартовом матче 8-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает «Химки». Это будет первый матч для подмосковной команды после отставки главного тренера Николая Писарева — второго специалиста, покинувшего этот пост в текущем сезоне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
Матч не начался
03 сентября 13:00
Оренбург
Оренбург
0:0
Химки
Химки
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Программа 8-го тура РПЛ открывается матчем между «Оренбургом» и «Химками», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

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