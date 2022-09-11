11 сентября 2022, 19:45
Спорт
Битва Карпина против Абаскаля: «Ростов» принимает «Спартак». LIVE
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин
Александр Вильф/РИА Новости
В 9-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под руководством Валерия Карпина играет с московским «Спартаком» во главе с Гильермо Абаскалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
1-й тайм
11 сентября 19:45
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
'9
А вот и у «Спартака» момент — Никита Чернов мягко закидывал мяч к вратарской, но Соболев чуть не дотянулся до мяча.
'8
Не очень быстрая игра, но «Ростов» пока прессингует.
'7
Селихов вовремя вышел из ворот и парировал удар Тугарева в касание!
'4
Сегодня в составах обеих команд есть Черновы. Ростовский, Евгений, забрасывал в штрафную, и Уткин замыкал навес головой — выше.
'2
Глебов совершил попытку прорваться к чужим воротам — защитники на месте.
'1
Поехали! Главный судья — Сергей Карасев.
19:40
Состав «Ростова»:
Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.
Состав «Спартака»:
Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев.
19:35
Матч начнется в 19:45 мск.
19:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! 9-й тур Российской премьер-лиги продолжается матчем «Ростова» и «Спартака».
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