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Спорт

Битва Карпина против Абаскаля: «Ростов» принимает «Спартак». LIVE

Футбол. РПЛ. 9-й тур. «Ростов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Александр Вильф/РИА Новости
В 9-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под руководством Валерия Карпина играет с московским «Спартаком» во главе с Гильермо Абаскалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
1-й тайм
11 сентября 19:45
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'9

А вот и у «Спартака» момент — Никита Чернов мягко закидывал мяч к вратарской, но Соболев чуть не дотянулся до мяча.

'8

Не очень быстрая игра, но «Ростов» пока прессингует.

'7

Селихов вовремя вышел из ворот и парировал удар Тугарева в касание!

'4

Сегодня в составах обеих команд есть Черновы. Ростовский, Евгений, забрасывал в штрафную, и Уткин замыкал навес головой — выше.

'2

Глебов совершил попытку прорваться к чужим воротам — защитники на месте.

'1

Поехали! Главный судья — Сергей Карасев.

19:40

Состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.

Состав «Спартака»: Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев.

19:35

Матч начнется в 19:45 мск.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! 9-й тур Российской премьер-лиги продолжается матчем «Ростова» и «Спартака».

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