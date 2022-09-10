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Спорт

Наказали за жесткую ошибку вратаря: «Пари Нижний Новгород» в Грозном победил «Ахмат»

«Ахмат» проиграл «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ

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Игрок ФК «Ахмат» Бернард Бериша

Игрок ФК «Ахмат» Бернард Бериша

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В 9-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» уступил «Пари Нижнему Новгороду» со счетом 1:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
Окончен
10 сентября 19:45
Ахмат
Грозный
59' Журавлёв
1 : 3
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
22' Сулейманов
61' Сулейманов
64' Гоцук
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм

28' Трошечкин

22' Сулейманов

36' Кротов

2-й тайм

48' Швец

59' Журавлёв

89' Бериша

52' Майга 56' Рыбчинский

61' Сулейманов 64' Гоцук

84' Сулейманов

Трансляция
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21:50

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

'90+5

Матч окончен! Одерживает трудовую победу команда под руководством Михаила Галактионова и отдаляется от зоны вылета, попутно опережая «Ахмат» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

'90+4

Жигулев выходит вместо Сулейманова на последнюю минуту у «Пари НН».

'90+3

Бериша зарабатывает фол у левого углового флага, однако стандарт толком исполнить не удается хозяевам.

'90

К основному времени второго тайма добавлено четыре минуты.

'89

Бернард Бериша шипами наступил на Масоэро и получил заслуженную желтую карточку.

'86

Фольмер выходит вместо Трошечкина у «Ахмата».

'84

Сулейманов получает предупреждение за опасный подкат в центр поля под Трошечкина, который на полной скорости бежал к воротам оппонента.

'81

Константин Шильцов появляется на поле вместо Дмитрия Рыбчинского у «Пари НН».

'79

Калинский схватил Олейникова за футболку, обошлось без желтой карточки в этом эпизоде.

'77

Камилов выходит вместо Садулаева у «Ахмата».

'74

Продолжают гости атаковать, несмотря на комфортное преимущество в счете, в то время как у хозяев пока не очень получается организовать какой-то внятный навал на ворота Гоцука.

'71

Олейников заменил Швеца у «Ахмата».

'70

Набиуллин появляется вместо Юлдошева в составе «Пари НН».

'69

Карапузов выходит на поле у «Ахмата» вместо Уциева.

'66

Бериша очень сильную передачу в направлении Тимофеева отдал, подстроиться под мяч было физически невозможно.

'64

ГОООООООООООООООЛ! Что творит «Пари НН»?! Кирилл Гоцук в день своего 30-летия замыкает подачу Калинского со штрафного и увеличивает преимущество своей команды! 3:1!

'61

ГООООООООООООООООЛ! Буквально в ответной атаке Сулейманов делает дубль, замыкая в пустые ворота прострел Милсона! 2:1 в пользу «Пари НН»!

'59

ГОООООООООООООООООЛ! Ильин выиграл воздух после подачи углового и скинул мяч на свободное пространство, куда вбежал Журавлев — 1:1!

'58

Мяч в лицо попадает Юлдошеву после стандарта, пауза небольшая у нас.

'56

Рыбчинский получает предупреждение за фол на Берише у периметра штрафной площади. Опасный штрафной могут исполнить грозненцы.

'54

Садулаев здорово с правого края прострелил, но Агаларов не прочитал идею партнера и не подстроился под мяч.

'52

Майга следом получает предупреждение за подкат под Садулаева.

'49

Начало второго тайма остается за гостями, Сулейманов бил неплохо по воротам только что.

'48

Швец довольно грубо подкатился под Рыбчинского, это предупреждение.

'47

Владимир Ильин вышел в перерыве место Гамида Агаларова, а Милсон заменил Кротова.

'46

Вторая половина игры началась!

'45+3

Перерыв! Получается пока у «Пари НН» удерживать соперника, однако «Ахмат» с каждой минутой давит все сильнее и сильнее. Второй тайм будет очень интересным и непредсказуемым.

'45

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

'42

Пасутся защитники «Пари НН» на своей половине поля, вызывая гнев местных болельщиков.

'41

Агаларов аккуратно кивком головы скинул мяч на Беришу, который допустил технический брак при приеме мяча. Атака оказалась прервана, так толком и не начавшись.

'40

Еще раз Харин оказался на ударной позиции после стандарта, но попытка прошить голкипера «Пари НН» не вышла удачной.

'38

Гойло поймал мяч после подачи Харина с фланга.

'36

Кротов получает предупреждение за грубый фол на Трошечкине.

'33

Продолжают хозяева стремиться к тому, чтобы отыграться — на сей раз по воротам Горло наносил удар Харин.

'30

Сходит мяч с ноги у Тимура Сулейманова, не получается у гостей увеличить свое преимущество.

'27

Трошечкин неумышленно фолит на Калинском, досталось игроку «Пари НН» локтем при попытке развернуться.

'24

73% на 27% владение мячом в пользу футболистов «Ахмата».

'22

ГООООООООООООООООООООЛ! Тимур Сулейманов воспользовался ошибкой Георгия Шелии, который вышел из ворот и поскользнулся на газоне, и закрутил мяч с острого мяча! 0:1, нижегородцы выходят вперед!

'19

Гоцук прервал прострел в исполнении Трошечкина.

'16

Забивает мяч Агаларов, но в момент удара зацепил он мяч опорной ногой, что позволяет арбитру зафиксировать свободный удар в пользу защищающейся команды!

'15

Гамид Агаларов у мяча.

'14

Пенальти в ворота «Пари НН»! Дмитрий Стоцкий проиграл позицию Садулаеву, после чего фолить пришлось потерявшему равновесию Масоэро. Фол по неосторожности, если можно так сказать.

'12

Стоцкий руками вцепился в Беришу, но Бернард ушел не только от него, но и еще от двух игроков «Пари НН».

'10

Журавлев выиграл верховой мяч после подачи с углового, но пробить прицельно не сумел.

'8

Гойло сыграл на выходе и спокойно взял в руки мяч после подачи Трошечкина.

'5

Тимофеев с лета пробил чуть выше перекладины.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за грозненской командой.

19:45

Игра началась!

19:40

«Пари НН»: Гойло, Гоцук, Масоэро, Агапов, Юлдошев, Стоцкий, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Сулейманов.

19:35

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Журавлев, Быстров, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Трошечкин, Садулаев, Агаларов.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! 9-й тур Российской премьер-лиги продолжается матчем «Ахмата» и «Пари НН». Начало — в 19.45 мск.

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