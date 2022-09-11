В 9-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» гостит у воронежского «Факела». «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице и горит желанием исправить эту ситуацию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
Матч не начался
11 сентября 15:00
Факел
Воронеж
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
14:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! 9-й тур Российской премьер-лиги продолжается матчем «Факела» и «Локомотива». Начало — в 15.00 мск.
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