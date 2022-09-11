11 сентября 2022, 15:00 Спорт Вырваться с десятого места: «Локомотив» бьется с наглецами из Воронежа. LIVE Футбол. РПЛ. 9-й тур. «Факел» — «Локомотив». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игрок «Локомотива» Станислав Магкеев Григорий Сысоев/РИА Новости

В 9-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» гостит у воронежского «Факела». «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице и горит желанием исправить эту ситуацию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур Матч не начался 11 сентября 15:00 Факел Воронеж 0:0 Локомотив М Москва Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)