'23

Опасно! Хавбек «Урала» Мишкич грубо ошибся и случайно отправил мяч головой в собственную штрафную на нападающего «Торпедо» Караева! Однако тот не сумел нанести удар в борьбе с защитником и упал на газон. Арбитр сразу показал, что пенальти не будет.