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Спорт

Московское дерби: «Спартак» дома сражается с «Локомотивом». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник «Локомотива» Тин Едвай (слева)

Нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник «Локомотива» Тин Едвай (слева)

РИА Новости
В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются две московские команды — «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
18 сентября 19:00
Спартак М
Москва
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своем поле принимает другой столичный клуб — «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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