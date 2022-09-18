18 сентября 2022, 19:00 Спорт Московское дерби: «Спартак» дома сражается с «Локомотивом». LIVE РПЛ. 10-й тур. «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник «Локомотива» Тин Едвай (слева) РИА Новости

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются две московские команды — «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур Матч не начался 18 сентября 19:00 Спартак М Москва 0:0 Локомотив М Москва Стадион «Открытие Банк Арена», Москва Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)