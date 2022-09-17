17 сентября 2022, 16:30 Спорт Продлить серию без поражений: «Ростов» принимает «Крылья Советов». LIVE РПЛ. 10-й тур. «Ростов» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В матче десятого тура Российской премьер-лиги до сих пор не потерпевший в турнире ни одного поражения «Ростов» Валерия Карпина дома играет с самарскими «Крыльями Советов» Игоря Осинькина, только что обыгравшими в Кубке России «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур Матч не начался 17 сентября 16:30 Ростов Ростов-на-Дону 0:0 Крылья Советов Самара Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)