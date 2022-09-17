Ученые выяснили, как можно убедить людей меньше пить 17:50

Ракетчики вывели стратегические ракетные комплексы «Ярс»... 17:49

Источник: «Спартак» не будет платить зарплату Бальде до конца... 17:43

Эрдоган: Турция продолжит вывод сельскохозяйственной продукции РФ... 17:41

Eskom: в ЮАР длительность веерных отключений электричества... 17:35

Эрдоган заявил о нацеленности Турции стать участником ШОС 17:34

Эрдоган заявил, что армия Азербайджана завершила «военную... 17:33

Sony объявила о возвращении франшизы «Каратэ-пацан» в 2024... 17:32

Шольц рассказал, чего Германия хочет избежать в конфликте вокруг... 17:24