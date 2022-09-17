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Спорт

Главный матч тура: «Динамо» против «Зенита» в Москве. LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Динамо» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Александр Гальперин/РИА «Новости»
В центральном матче 10-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
17 сентября 19:00
Динамо М
Москва
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

В центральном матче десятого тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» на своем поле принимает действующего чемпиона страны последних четырех лет санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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