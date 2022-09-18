Игрок ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров
Александр Вильф/РИА Новости
В рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
18 сентября 14:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Оренбург
Оренбург
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! В рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях