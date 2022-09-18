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Спорт

Первая встреча в РПЛ: «Пари Нижний Новгород» принимает «Оренбург». LIVE

Футбол. РПЛ. 10-й тур. «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров

Игрок ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров

Александр Вильф/РИА Новости
В рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
18 сентября 14:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Оренбург
Оренбург
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! В рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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