17 сентября 2022, 12:00 Спорт Уйти со дна: «Урал» принимает «Ахмат». LIVE РПЛ. 10-й тур. «Урал» — «Ахмат». ОНЛАЙН Данила Жиляев

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В матче 10-го тура Российской премьер-лиги занимающий предпоследнее место в таблице екатеринбургский «Урал» под руководством нового наставника Виктора Гончаренко принимает на своем поле грозненский «Ахмат», недавно уволивший Андрея Талалаева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур Матч не начался 17 сентября 12:00 Урал Екатеринбург 0:0 Ахмат Грозный Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)