В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» дома играет с «Уралом». «Железнодорожники» проиграли три последних матча в чемпионате, но при этом в Кубке разгромили «Химки» 5:0 и постараются развить этот успех. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
Матч не начался
01 октября 19:00
Локомотив М
Москва
0:0
Урал
Екатеринбург
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
18:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 11 тура РПЛ «Локомотив» — «Урал».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях