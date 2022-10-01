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Спорт

Развить кубковый успех: «Локомотив» принимает «Урал». LIVE

Футбол. РПЛ, 11-й тур. «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург). LIVE

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» дома играет с «Уралом». «Железнодорожники» проиграли три последних матча в чемпионате, но при этом в Кубке разгромили «Химки» 5:0 и постараются развить этот успех. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
Матч не начался
01 октября 19:00
Локомотив М
Москва
0:0
Урал
Екатеринбург
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 11 тура РПЛ «Локомотив» — «Урал».

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