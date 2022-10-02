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Спорт

Жаркий кавказский прием: «Динамо» гостит в Грозном у «Ахмата». LIVE

Футбол. 11-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Динамо». ОНЛАЙН

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РИА «Новости»
В 11-м туре чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» принимает столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
1-й тайм
02 октября 19:00
Ахмат
Грозный
0 : 0
Динамо М
Москва
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

20' Камилов

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'22

ГОООООООООООООООЛ! Антон Швец выигрывает борьбу после поданного углового и поражает ворота Антона Шунина! Садулаев просто потрясающим образом исполнил этот навес, 1:0!

'20

Камилов задержал руками Ласкальта и получил первое предупреждение в сегодняшней игре.

'18

Играют в пас грозненцы на чужой половине поля, «Динамо» пока позиционно обороняется.

'15

Еще один вертикальный пас в направлении Конате забирает Даса.

'12

Богосавац навешивал на Конате, не хватило высоты прыжка Мохамеду для того, чтобы добраться до мяча.

'9

Накручивает Берлина на левом фланге двоих оборонцев в синих футболках и бьет в сетку с внешней стороны.

'8

Роняют Даниила Фомина два игрока «Ахмата», лишается мяч футболист «Динамо».

'5

В жесточайший подкат Богосавац пошел против Грулева — стоило бы, как кажется, арбитру желтую показать сейчас.

'3

Cтартовые минуты игры остались за хозяевами.

19:01

Игра началась! Поехали!

18:55

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт, Фомин, Норманн, Захарян, Нгамале, Грулев, Смолов.

18:50

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Швец, Быстров, Богосовац, Тимофеев, Бериша, Камилов, Олейников, Садулаев, Конате.

18:45

Добрый день, уважаемые читатели! В 11-м туре чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» принимает столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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