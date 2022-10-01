Программа 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) открывается в Оренбурге матчем между местной одноименной командой и ФК «Сочи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
1-й тайм
01 октября 14:00
Оренбург
Оренбург
3'Аюпов
1 : 0
Сочи
Сочи
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
3'Аюпов
2-й тайм
Трансляция
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'19
Жоаозиньо пробил из-за штрафной — точно в руки Кеняйкину.
'17
Цаллагов навесил справа — Сарвели пробил в прыжке головой от 11-метровой отметки. Выше ворот.
'13
А вот теперь опасная атака удалась сочинцам! Мелкадзе замыкал передачу, Кеняйкин на месте!
'11
Первый угловой заработали гости, но не смогли извлечь из него пользу.
'10
Сычевой прорывался через центр, но справиться с защитниками не смог.
'8
Гости пытаются огрызнуться, Сарвели откликнулся на заброс Цаллагова, но мяч летел высоко, и форвард «Сочи» с трудом до него дотянулся головой. Удара не получилось.
'6
Еще остается в памяти оглушительная оплеуха, которую «Оренбург» получил, проиграв в позапрошлом туре «Зениту» 0:8. Но затем был обыгран «Пари НН» со счетом 2:0. А после в Кубке оренбуржцы одрержали волевую победу над «Динамо», победив в серии пенальти. Похоже, команда Марцела Лички полностью оправилась от питерского кошмара.
'4
Едва матч начался, а счет уже открыт! И это «Оренбург»! Сычевой слева ворвался в штрафную, от лицевой прострелил к линии вратарской, и Аюпов в касание пробил мимо Джанаева! VAR проверил эпизод — в ходе голевой атаки столкнулись двое игроков, — но мяч засчитан!
'3
ГОЛ!!!
'1
Поехали! Главный судья — Артем Любимов.
14:01
Матч предваряет минута молчания в память о жертвах трагедии в ижевской школе.
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