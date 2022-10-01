Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
58-летняя Моника Беллуччи появилась на публике в платье... 14:13
Звезда сериала «Триггер» Виктория Маслова рассказала, почему скрывает... 14:12
Переход границы России и Грузии на автомобиле занимает не менее... 14:12
Супруга Петросяна Брухунова раскритиковала сериал с Куценко... 14:11
В Госдуме рассказали о большой ошибке президента МОК Баха 14:09
Тело женщины нашли во дворе общежития в Северодвинске 14:05
Калининградский журналист погиб в боях под Авдеевкой 14:04
Цены на жилье в Британии в сентябре не выросли впервые... 14:03
Продюсер Гинзбург заявил, что Алла Пугачева выставила на продажу... 14:01
Власти Астраханской области: мобилизованные жители региона пройдут... 14:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Приблизиться к лидерам: «Сочи» в гостях играет с «Оренбургом». LIVE

Футбол, РПЛ. 11-й тур. «Оренбург» — «Сочи». ОНЛАЙН

close
100%
Игрок ФК «Сочи» Георгий Мелкадзе

Игрок ФК «Сочи» Георгий Мелкадзе

РИА Новости
Программа 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) открывается в Оренбурге матчем между местной одноименной командой и ФК «Сочи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
1-й тайм
01 октября 14:00
Оренбург
Оренбург
3' Аюпов
1 : 0
Сочи
Сочи
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

3' Аюпов

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'19

Жоаозиньо пробил из-за штрафной — точно в руки Кеняйкину.

'17

Цаллагов навесил справа — Сарвели пробил в прыжке головой от 11-метровой отметки. Выше ворот.

'13

А вот теперь опасная атака удалась сочинцам! Мелкадзе замыкал передачу, Кеняйкин на месте!

'11

Первый угловой заработали гости, но не смогли извлечь из него пользу.

'10

Сычевой прорывался через центр, но справиться с защитниками не смог.

'8

Гости пытаются огрызнуться, Сарвели откликнулся на заброс Цаллагова, но мяч летел высоко, и форвард «Сочи» с трудом до него дотянулся головой. Удара не получилось.

'6

Еще остается в памяти оглушительная оплеуха, которую «Оренбург» получил, проиграв в позапрошлом туре «Зениту» 0:8. Но затем был обыгран «Пари НН» со счетом 2:0. А после в Кубке оренбуржцы одрержали волевую победу над «Динамо», победив в серии пенальти. Похоже, команда Марцела Лички полностью оправилась от питерского кошмара.

'4

Едва матч начался, а счет уже открыт! И это «Оренбург»! Сычевой слева ворвался в штрафную, от лицевой прострелил к линии вратарской, и Аюпов в касание пробил мимо Джанаева! VAR проверил эпизод — в ходе голевой атаки столкнулись двое игроков, — но мяч засчитан!

'3

ГОЛ!!!

'1

Поехали! Главный судья — Артем Любимов.

14:01

Матч предваряет минута молчания в память о жертвах трагедии в ижевской школе.

13:55

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Жоаозиньо, Мелкадзе, Сарвели.

13:50

Матч начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! Программа 11-го тура РПЛ открывается матчем «Оренбург» — «Сочи. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 220-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 220-й день
В Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта
В результате военного переворота в Буркина-Фасо свергли предыдущего диктатора
Небензя требует, чтобы в расследовании диверсий на «Северных потоках» участвовала Россия
Посольство России назвало противоречивой позицию Вашингтона по диверсиям на «Северных потоках»
Песков: военкоматы перегружены, решено перенести старт призыва на 1 ноября
В Новосибирске запретили продажу алкоголя рядом с пунктами сбора мобилизованных
Колокольцев наградил ученика, проявившего мужество во время стрельбы в школе в Ижевске
Сотрудник МЧС рассказал, как тушил пожар, случайно оказавшись при взрыве бытового газа в Коломне
Новости
Звезда сериала «Триггер» Виктория Маслова рассказала, почему скрывает личную жизнь
Переход границы России и Грузии на автомобиле занимает не менее 5 дней
Супруга Петросяна Брухунова раскритиковала сериал с Куценко про любовников и измены
В Госдуме рассказали о большой ошибке президента МОК Баха
Тело женщины нашли во дворе общежития в Северодвинске
Калининградский журналист погиб в боях под Авдеевкой
Цены на жилье в Британии в сентябре не выросли впервые более чем за год
Все новости
Как сберечь зрение в XXI веке
Офтальмолог Пронкин рассказал, от чего чаще всего портится зрение
Александр Петров в роли Есенина, драма Ноэ и «Ла-Ла Ленд» по-русски: 12 кинопремьер октября
Что смотреть в кино в октябре 2022 года
Почему жители Владивостока скупают смартфоны из Японии
Ослабление иены позволило россиянам покупать дешевые японские iPhone 13 и PlayStation 5
95 лет назад родился Олег Ефремов
Сегодня могло бы исполниться 95 лет режиссеру, педагогу и одному из лучших советских...
Тест: был ли отцом этот литературный герой
Вспомните, у кого из персонажей русской литературы были дети, а у кого – нет
«Мы отправим водолазов». Россия и США ищут виновника ЧП на «Северных потоках»
Патрушев заявил, что у России нет данных о вине Запада в аварии на «Северных потоках»
Как выглядит российский кроссовер Aurus Komendant. Он стоит почти $600 тыс.
Украина требует вступления в НАТО в «ускоренном порядке». В Белом доме предлагают подождать
Белый дом: вступление Украины в НАТО стоит обсудить «в другое время»
«Выбор сделан, Россия его не предаст». О чем говорил Владимир Путин 30 сентября
В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав РФ
Как работают в небе Украины «Верба» и «Игла»
Треть сбитой украинской боевой авиации уничтожена ПЗРК «Верба» и «Игла»
20 идей по развитию России: борьба с систематическими нарушениями ПДД
Дмитрий Давыдов предложил наказывать тех, кто регулярно нарушает ПДД
«Наличие визы не гарантирует въезд в ЕС». Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам
ЕК предложила не принимать заявления на визы от россиян, находящихся не в России
«Интервью с вампиром», «Клуб полуночников», «Шантарам» и еще 10 сериалов октября
Какие сериалы смотреть в октябре 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+