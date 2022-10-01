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Еще остается в памяти оглушительная оплеуха, которую «Оренбург» получил, проиграв в позапрошлом туре «Зениту» 0:8. Но затем был обыгран «Пари НН» со счетом 2:0. А после в Кубке оренбуржцы одрержали волевую победу над «Динамо», победив в серии пенальти. Похоже, команда Марцела Лички полностью оправилась от питерского кошмара.