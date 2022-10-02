Перерыв! «Факел» одерживает волевую победу в первом тайме и с приподнятым настроением отправляется в тайм второй!
ГОООООООООООООООООООЛ! И тут же Воронеж забивает второй! Еще одна фланговая атака завершается угловым ударом — Божин выпрыгивает выше всех на дальней штанге и неотразимо бьет в ближний угол! 2:1, «Факел» уже повел!
ГОООООООООООООООООООЛ! Хызыр Аппаев перевисел всех в штрафной после классного навеса в исполнении Менделя и сравнял счет! Морозов классно оттеснил двух защитников на себя, позволив Аппаеву без помех пробить, 1:1!
Савич оказывается на газоне поле удара локтем от Менделя во время верховой борьбы, без карточки здесь.
Любопытно, но после забитого гола команда Николая Савичева не села в оборону, а наоборот, пошла в атаку еще большим количеством футболистов.
На Шапича шла подача в исполнении Смольникова с углового, но не получилось у Стефана за мяч зацепиться.
ГООООООООООООООООЛ! Игорь Лебеденко не спеша получает мяч после фланговой передачи, делает два касания, разворачивается и бьет в дальний нижний угол! 0:1, черно-белые повели!
Отскакивает мяч от ноги Акбашева прямо к Смольникову, а ведь если бы игрок «Факела» поудачнее обработал бы мяч, гол бы был.
Мендель получает пас от Гонгадзе и имеет шанс выйти один в один с Бабуриным... Но из офсайда этот пас пришел, поэтому ничего опасного не произошло.
Калинин перехватил мяч на фланге, вывалился на Бабурина и пробил прямо в него! Супермомент у «Факела»!
Всего четверть часа игры позади, а торпедовцы уже окопались около своей штрафной и играют на отбой, как будто бы сейчас идет 85-я минута.
Шлякову наступает кто-то из игроков гостей на ногу, но судья не обращает на это никакого внимания.
«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Шапич, Роганович, Кожемякин, Енин, Савич, Эркинов, Лебеденко, Караев.
«Факел»: Свинов, Шляков, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Квеквескири, Мендель, Аппаев, Гонгадзе.