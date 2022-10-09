Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Оренбург» (Оренбург). Слева - автор гола Александр Соболев.
Александр Вильф/РИА «Новости»
Московский «Спартак» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает самарские «Крылья Советов». В случае победы красно-белые могут войти в тройку лидеров чемпионата. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
Матч не начался
09 октября 14:00
Спартак М
Москва
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Спартак» играет с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях