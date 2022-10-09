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Спорт

Борьба за место в тройке: «Спартак» играет с «Крыльями Советов». LIVE

Футбол. РПЛ, 12-й тур. «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара). ОНЛАЙН

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Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Оренбург» (Оренбург). Слева - автор гола Александр Соболев.

Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Оренбург» (Оренбург). Слева - автор гола Александр Соболев.

Александр Вильф/РИА «Новости»
Московский «Спартак» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает самарские «Крылья Советов». В случае победы красно-белые могут войти в тройку лидеров чемпионата. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
Матч не начался
09 октября 14:00
Спартак М
Москва
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Спартак» играет с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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