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ГООООООООООООООООЛ! Кристиан Нобоа — 1:0! Прозевали защитники «Локо» быструю атаку, в которой диагональ из глубины нашла в штрафной Нобоа, которого никто не держал плотно. Эквадорец принял на грудь себе под удар и выстрелил в ближнюю девятку! Это его девятый гол в 12-ти матчах РПЛ в этом сезоне!