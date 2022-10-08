Проникающий пас в штрафную «Сочи» на ход избежавшему офсайда и опередившему Дркушича Игнатьеву. Иван нанес мощный удар в ближнюю девятку, но попал в сетку с внешней стороны.
Батырев остался лежать, потому что в этой борьбе защитник «Локо» наступил на ногу сопернику. Но там не было умысла. Рабочий момент.
Быстрая атака «Сочи» и прострельная передача с левого фланга в штрафную на набегавшего Батырева. Кузьмичев успел первым и выбил на угловой.
«Сочи» продолжает владеть мячом и играть с преимуществом. Худякову пришлось выйти из ворот вперед, чтобы забрать подачу Нобоа в штрафную с левого фланга.
ГООООООООООООООООЛ! Кристиан Нобоа — 1:0! Прозевали защитники «Локо» быструю атаку, в которой диагональ из глубины нашла в штрафной Нобоа, которого никто не держал плотно. Эквадорец принял на грудь себе под удар и выстрелил в ближнюю девятку! Это его девятый гол в 12-ти матчах РПЛ в этом сезоне!
Баринов добрался до мяча после розыгрыша и подачи и даже смог пробить, но прямо в руки Джанаеву. Да и из офсайда.
А вот атака «Локомотива» добралась-таки до чужой штрафной, где «железнодорожники» смогли выжать угловой, первый для себя.
Амир Батырев перестарался, пытаясь отобрать мяч на чужой половине поля, и получил желтую карточку.
Заблокировали два подряд удара Нобоа, а вот затем после плотного выстрела подобравшего мяч перед штрафной Батырева снаряд попал в голову защитнику и ушел на новый угловой.
После подачи Нобоа со штрафного из глубины мяч улетел за лицевую линию, не встретившись ни с чьей головой или ногой.
Константин Марадишвили за фол против Нобоа получил желтую карточку. А несколькими минутами ранее у «Сочи» того же удостоился Игорь Юрганов.
Снова Дркуши бьет по воротам после подачи углового. На счастье Худякова мяч прилетел ему точно в руки.
Опаснейший пас в штрафную на Джорджевича от Нобоа — чуть-чуть черногорец не дотянулся до мяча в прыжке. Но в итоге будет угловой.
В последнее время мяч перешел под контроль «Сочи». «Локо» вынужден интенсивно двигаться без мяча. Но хозяева все равно проходят поле и подбираются к чужой штрафной.
Раскочегариваются потихоньку команды. Цаллагов попробовал зарядить из-за штрафной в атаке «Сочи». Рикошет и угловой.
Немного суетливая атака «Локо» дошла до чужой штрафной, там Педриньо сначала отдал направо, но затем мяч через серию тычков к нему вернулся, и бразилец попробовал ударить — в трафике застрял снаряд.
Подача в штрафную с этого штрафного, там скидка, и Джорджевич нанес первый свой удар, но неточно.
Максимально скучное начало матча. Много борьбы, мяч все время в центре поля, в штрафные свои соперники оппонентов не пускают.
«Локомотив» пока побольше держит мяч, но к воротам своим хозяева его не пускают. И стараются давить.
А вот кого выставил с первых минут выставил главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр:
Худяков — Живоглядов, Баринов, Едвай, Тикнизян — Карпукас, Марадишвили — Камано, Кузьмичев, Педриньо — Игнатьев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил тренерский штаб «Сочи», который номинально возглавляет Александр Точилин:
Джанаев — Батырев, Дркушич, Терехов — Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Макарчук — Юрганов, Шипунов — Джорджевич.