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Спорт

Остановить чемпиона: «Факел» играет вничью с «Зенитом». LIVE

Футбол. РПЛ, 12-й тур. «Факел» (Воронеж) — «Зенит» (Санкт-Петербург). ОНЛАЙН

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» дома играет с петербургским «Зенитом». Хозяева идут на 13-м месте — в зоне стыковых матчей, тогда как действующие чемпионы с отрывом возглавляют турнирную таблицу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
2-й тайм
08 октября 14:00
Факел
Воронеж
12' Гонгадзе
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
28' Малком
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

12' Гонгадзе

37' Суслов

28' Малком

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
'47

И сразу хозяева атакую. Акбашев, видимо, готовый играть дальше после небольшого повреждения, набрасывал в штрафную, но петербуржцы мяч вынесли.

'46

Второй тайм!

Перерыв

Команды выходят на поле, у «Факела» замена: Мастерной вместо Шлякова.

Перерыв

Звучит свисток Кукуяна, команды уходят в раздевалки. Очень неплохо начал «Факел» и быстро открыл счет. Но гости, забив ответный мяч, полностью перехватили инициативу, хоть и не использовали больше свои моменты.

'45

Минута добавлена.

'45

Все-таки на поле Акбашев, хотя бы тайм до конца доиграет.

'44

Еще и Акбашев травмирован. Минуту хозяева играли вдевятером, но Божин возвращается. А вот Акбашев садится на газон — похоже, он не может продолжать игру.

'42

Божин ушел за бровку в сопровождений медиков — он получил рассечение в столкновении со своим же, с Калининым. Кровь заливает лицо игрока.

'40

Гонгадзе нарушил правила в атаке против Ловрена, но отделался устным замечанием.

'37

Хозяева убежали в контратаку после неудачного розыгрыша гостями стандарта. Атака завершилась ударом Акбашева — но неточно.

'36

Тем временем, предупреждение получает Суслов за разговоры с арбитром.

'36

Гонгадзе получил небольшое повреждение в стыке с Родригао, с трудом он поднимается с газона.

'35

Клаудиньо слева навешивал к дальней штанге — слишком сильно и неточно.

'34

Полностью перехватили инициативу гости после забитого мяча. «Факел» сейчас практически без мяча действует.

'33

Свинов едва не привез! А Малком откровенно простил! Вратарь «Факела» вынес мяч точно на Дугласа Сантоса, тот в касание отдал Малкому, а автор первого гола в ворота воронежцев не смог оформить дубль, из удобнейшей позиции пробив выше!

'30

Блокируют защитники удар Вендела из-за штрафной.

'29

«Зенит» сравнивает счет! Шикарный пас из глубины на Малкома отдал Ловрен, бразилец выбежал на рандеву со Свиновым и пробил мимо вратаря! Висевший на спине соперника Шляков ничего не смог сделать!

'28

ГОЛ!!!

'25

Гости заработали стандарт недалеко от штрафной, Малком навесил — Свинов отлично сыграл на выходе и зафиксировал мяч.

'22

Опасно атаковал «Зенит». Сначала Свинов спас после выстрела Кузяева, затем защитник вынес головой после удара с угла штрафной, а заключительный удар Клаудиньо оказался неточным.

'20

Ничего не получается пока у «Зенита». Очередная атака закончилась ничем. Мяч откатился к Свинову, тот дождался, пока к нему подбежит Кассьерра, и издевательски забрал мяч в руки.

'18

Еще один угловой заработали хозяева, но в этот раз сине-бело-голубые вынесли мяч после навеса Квеквескири.

'17

Атака «Факела» завершилась прострелом Акбашева, откликнуться на который было некому.

'15

Пропустив, гости активно устремились в атаку, но пока воронежцы уверенно обороняются.

'13

Все отлично у «Факела» со стандартами в этом сезоне! Навес Акбашева с углового — и Гонгадзе головой вонзает мяч в сетку!

'12

ГОЛ!!!

'11

Гонгадзе хорошо открылся на фланге, получил мяч и прострелил — Родригао заблокировал и вынес на угловой.

'8

Стандарт гости не использовали. В целом, они контролируют мяч, но пока не могут создать сколь-нибудь серьезных моментов у чужих ворот.

'6

Вендел выкатил на ход Кузяеву, Божин подстраховал и выбил на угловой.

'5

Пока основная борьба в центре поля идет.

'3

Боевое начало, уже в дебюте встречи было несколько мелких стыков — воронежцы намерены доставить чемпионам много проблем. Получится ли?

'1

Отметим, что гостьей матча стала гимнастка, олимпийская чемпионка в командном первенстве, уроженка Воронежа Ангелина Мельникова. Она нанесла символический удар по мячу.

'1

Поехали! Главный судья — Павел Кукуян.

13:55

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

13:50

Матч начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча 12-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

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