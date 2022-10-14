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Спорт

Карпин против Гончаренко: «Ростов» пропустил издевательский гол парашютиком от «Урала». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Ростов» — «Урал». ОНЛАЙН

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Ростов» под руководством Валерия Карпина принимает екатеринбургский «Урал» во главе с Виктором Гончаренко в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
1-й тайм
14 октября 19:30
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 1
Урал
Екатеринбург
17' Ранджелович
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм

17' Ранджелович

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'23

Опасно! «Ростов» опять доставил мяч в штрафную «Урала», и Уткин пробил в ближний угол, но получилось прямо во вратаря!

'22

«Ростов» взвинтил скорости и завалил штрафную «Урала» навесами и прострелами. Однако до удара пока так и не дошло, «шмели» отбиваются изо всех сил.

'20

Ростовчане побежали отыгрываться и огромными силами прессингуют гостей на чужой половине поля.

'17

ГООООЛ!!! Вот эта да! С какой легкостью забил сейчас «Урал»! Каштанов принял мяч у штрафной «Ростова» после длинного заброса, отдал пас на Ранджеловича, а тот парашютиком перекинул опытного Песьякова! Какая красота! 0:1 — «Урал» неожиданно вышел вперед в гостях у «Ростова».

'17

Владение мячом — 50 на 50 %. Игра действительно выглядит сейчас равной.

'16

Каштанов вернулся в игру и тут же заработал на себе еще один фол. Арбитр просит ростовчан успокоиться и пока обходится без желтых карточек.

'15

Уткин прокричал на всю арену после столкновения с Каштановым и держится за бутсу. Правда, он быстро поднялся на ноги, а Каштанову оказывают помощь врачи. На повторе видно, что это Уткин ударил бутсой по пятке сопернику.

'13

Ранджелович навесил в штрафную «Ростова» со «стандарта», Эмерсон выиграл воздух и пробил головой, но явно выше ворот.

'12

Уткин случайно ударил локтем нападающего «Урала» Каштанова перед своей штрафной. «Шмели» получили право на опасный «стандарт».

'11

Уткин навесил с углового в центр штрафной, но никто из партнеров не смог толком зацепиться за мяч и пробить по воротам.

'10

Тугарев принял мяч на половине поля «Урала» после длинного заброса, отдал пас на Уткина, и тот пробил внешней стороной стопы! Но мяч попал в Эмерсона и улетел на угловой.

'9

Опасно! Терентьев прострелил с правого фланга в штрафную «Урала», но Комличенко чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть в касание!

'8

Сильянов и Кулаков столкнулись головами на левом фланге атаки «Ростова». К счастью, серьезных повреждений не случилось, даже помощь врачей не понадобилась.

'6

«Ростов» тоже попробовал длинные забросы — Осипенко отправил мяч к чужой штрафной, но перестарался. Снаряд улетел за лицевую.

'4

Екатеринбуржцы немного пришли в себя и наладили контроль над мячом — правда, только на своей половине поля. Затем последовал длинный заброс к штрафной «Ростова», но Сильянов прервал эту передачу.

'2

«Урал» всей командой на своей половине поля. «Ростов» наседает.

'1

Матч начался!

19:20

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Осипенко, Миронов, Глебов, Тугарев, Уткин, Мельников, Комличенко.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ростов» принимает «Урал».

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