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ГООООЛ!!! Вот эта да! С какой легкостью забил сейчас «Урал»! Каштанов принял мяч у штрафной «Ростова» после длинного заброса, отдал пас на Ранджеловича, а тот парашютиком перекинул опытного Песьякова! Какая красота! 0:1 — «Урал» неожиданно вышел вперед в гостях у «Ростова».