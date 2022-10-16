В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов», идущие в зоне стыковых матчей, играют на своем поле с серебряным призером прошлого сезона «Сочи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
Матч не начался
16 октября 14:00
Крылья Советов
Самара
0:0
Сочи
Сочи
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
13:45
Здравствуйте, уважаемые читатели! В матче 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимают «Сочи», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях